Granada pasa el primer corte en la carrera hacia la Capitalidad Cultural de 2031

Archivo - Vista de Granada con la Alhambra en primer plano - EUROPA PRESS/PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERAL

GRANADA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Granada ha pasado el primer corte en su carrera hacia la Capitalidad Cultural Europea 2031, según ha dado a conocer el Ministerio de Cultura en una rueda de prensa pasado el mediodía de este viernes para dar a conocer los finalistas para la ciudad española que será distinguida con este reconocimiento. En la nómina de la denominada lista corta están también Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

Así lo ha dado a conocer la presidenta del comité de expertos, Tanja Mlaker. El 'bid book' presentado el pasado martes es el documento estratégico que recoge el proyecto cultural, social y urbano con el que cada ciudad aspira a convertirse en Capital de la Cultura según los criterios que estipula la Comisión Europea. Junto a la candidatura de Granada, en Andalucía competía también Jerez de la Frontera (Cádiz) y en el resto de España Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Burgos, Palma de Mallorca, Potries, Toledo, y Cáceres.

Los proyectos finalistas tendrán ahora hasta final de 2026 para implementar su propuesta, con las recomendaciones del jurado, y materializar las mejoras en la redacción de un nuevo 'bid book', que será valorado a finales de 2026 con un proceso definitivo de selección del que saldrá el nombre de la ciudad que tendrá el honor de ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

La delegación de Granada ha seguido la rueda de prensa desde ambos consistorios andaluces, con miembros de las comitivas que no han podido contener las muestras de nerviosismo mientras la portavoz avanzaba en las explicaciones previas al anuncio del veredicto.

Tras la presentación a primera hora de la mañana del martes del documento estratégico de Granada, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, uno de los comisarios de la candidatura granadina para ser Capital Cultural Europea en 2031, indicó que en la presentación en el Ministerio de Cultura se habían puesto sobre la mesa la historia de la ciudad de la Alhambra y el 500 aniversario de su Universidad (UGR), así como su proyección de futuro.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, felicitó al equipo implicado en la exposición del proyecto plasmado en el 'bid book', el documento estratégico "que centra en la cultura" y prepara a la ciudad "más allá" del horizonte de 2031 hasta 2040.

Siguiendo el orden establecido, y según detalla Cultura en su página web, consultada por Europa Press, corresponde a España y a Malta la responsabilidad de acoger las Capitales Europeas de la Cultura en 2031. El proceso para su selección se inicia con seis años de antelación y la designación formal tiene lugar cuatro años antes del año en que recae el título.

