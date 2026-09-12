Granada preparada para recibir la última etapa de La Vuelta que pasará por municipios afectados por los seísmos

Imagen del paso de la Vuelta Ciclista a España. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

GRANADA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada y su área metropolitana están preparadas para recibir este domingo, 13 de septiembre, la 21 y última etapa de La Vuelta Ciclista a España con salida y meta en la ciudad nazarí y con un recorrido llano por los municipios del cinturón que incluye su paso por varias de las localidades más afectadas por la serie sísmica del pasado mes de agosto como son Alhendín, Ogíjares, La Zubia, Otura, Armilla, Las Gabias o Cúllar Vega, entre otras.

La popular prueba deportiva repite así presencia en la provincia de Granada, ya que en la presente edición de 2026 el pelotón de ciclistas de La Vuelta ya se enfrentó en la etapa 13 a un exigente recorrido de 154,5 kilómetros entre Almuñécar, en la Costa Tropical, y Loja, en el Poniente granadino; y este pasado sábado a la 'etapa reina', penúltima, de 187 kilómetros y también de montaña, entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, en Güéjar Sierra, con un espectacular recorrido por el Marquesado del Zenete y Sierra Nevada.

Ya el domingo, 13 de septiembre, la última etapa de La Vuelta supondrá considerables afectaciones a la movilidad y al tráfico tanto en la capital como en los numerosos pueblos por los que va a pasar a lo largo de 112 kilómetros. Además de numerosas afectaciones en zonas de paso del pelotón, también habrá restricciones para los autobuses urbanos y metropolitanos, así como el Metro de Granada, que ha anunciado servicios parciales entre las paradas de Albolote y del Palacio de Deportes de la capital desde las 15,00 hasta las 16,30 hroas.

La salida de las 21 etapa de La Vuelta está prevista a las 16,20 horas en Carrefour Granada para pasar por Calle Escritor Francisco Villarreal, calle Francisco Palau y Quer, avenida Fernando de los Ríos y N-323A donde ya irá a término municipal de Armilla para pasar por Paseo de Recoletos hasta llegar a calle Jardines.

El siguiente paso será por Churriana de la Vega en calle San Ramón, avenida Agustina de Aragón, avenida de Cristóbal Colón y avenida de San Rafael. El paso por el municipio de Huétor Vega tendrá lugar a lo largo de la avenida de Andalucía; para pasar luego a la localidad de Cájar por donde atravesará el paseo de Los Leñadores hasta la calle Vía del Tranvía.

Ya en La Zubia, el pelotón tomará la calle Federico García Lorca hasta la calle Antonio Machado; mientras que en Ogíjares el paso será por calle de las Cruces; en Gójar, sobre las 17,00 horas, por la GR-3209 en dirección Dílar/Otura; y en Otura entrarán por la GR-3301.

El siguiente término municipal por el que transitarán los ciclistas será el de Alhendín, aproximadamente a las 17,17 horas, por la N-323A; de donde pasarán a Las Gabias por calle San Juan, calle San Ignacio y calle Real de Málaga, en dirección a Cúllar Vega, municipio que atravesarán sobre las 17,29 horas por la avenida de Andalucía.

El pelotón también recorrerá el término municipal de Vegas del Genil con paso por las localidades de El Ventorrillo y Belicena (GR-3311) para luego llegar a los términos municipales de Santa Fe y Atarfe, en la N-432, Carretera de Córdoba, en dirección Granada.

La entrada a la capital, sobre las 17,58 horas, será por avenida de Andalucía para realizar cuatro pasos previos por la línea de meta en el Paseo del Salón, y después el paso definitivo de llegada. Se recorrerá Cruz del Sur, Camino de Ronda, Méndez Núñez, Fuente Nueva, Constitución, Reyes Católicos y Acera del Darro. El primer paso por meta se prevé a las 18,07 horas y la llegada definitiva, a las 19,15 horas.