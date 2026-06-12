Granada promueve un modelo sostenible de movilidad para fomentar el coche compartido entre los trabajadores municipales

Archivo - Imagen de archivo de 'carpooling': El Ayuntamiento de Granada promueve junto a Mube un modelo sostenible de movilidad para fomentar el coche compartido entre los trabajadores municipales - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

GRANADA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha una colaboración con la plataforma granadina de 'carpooling' Mube para promover un nuevo modelo de movilidad compartida en la ciudad e impulsar el uso del coche compartido entre los trabajadores municipales, de manera que puedan compartir los trayectos rutinarios que realizan de manera habitual con personas de su entorno, favoreciendo así una movilidad más cercana, práctica y sostenible.

Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a esta colaboración que ya está implantada con éxito en otras ciudades y que en Granada ya colabora con entidades como la Universidad, y que responde al compromiso del Ayuntamiento con "una movilidad más sostenible, eficiente y adaptada a la realidad de los granadinos".

"Se trata de una solución que, además de reducir el tráfico y las emisiones de CO2, también permite que los empleados municipales puedan ahorrar y optimizar sus desplazamientos diarios habituales, ya que el sistema permite aprovechar las plazas libres de vehículos que ya están circulando para convertirlas en una alternativa de movilidad compartida y contribuyendo a una ciudad más limpia y sostenible y a una movilidad más ordenada", ha valorado el portavoz.

Saavedra también ha remarcado la apuesta de la institución por soluciones que fomentan la movilidad compartida que contribuyen de manera práctica a la lucha contra el cambio climático. Así, a través de la aplicación los usuarios pueden compartir trayectos de forma sencilla, permitiendo que los pasajeros viajen de manera gratuita, mientras que los conductores reciben un incentivo económico de seis céntimos por kilómetro y por pasajero.

Este sistema se articula mediante los Certificados de Ahorro Energético (CAE), que transforman el ahorro energético derivado del uso compartido del vehículo en un beneficio económico tangible. De hecho, desde su puesta en marcha el pasado mes de febrero tras alzarse con el Premio Granada para Emprender en la modalidad de Iniciativa Empresarial, la plataforma ya se ha consolidado como un modelo eficaz que combina sostenibilidad, tecnología y rentabilidad para los usuarios.

El acuerdo, que se enmarca dentro del Plan de Movilidad Sostenible que el Ayuntamiento tiene en marcha para avanzar en el cumplimiento de la nueva ley de Movilidad Sostenible, contempla el futuro desarrollo de un código propio de uso único para los empleados municipales con el objetivo de calcular el ahorro de CO2 y los beneficios ambientales asociados obtenidos a nivel institucional.

"El Ayuntamiento siempre va a estar al lado de todas aquellas soluciones innovadoras que contribuyan al bienestar de la ciudadanía y que favorezcan la sostenibilidad urbana transformando los hábitos de movilidad a gran escala y avanzando hacia un modelo de ciudad más inteligente y comprometido con el futuro", ha concluido el portavoz.