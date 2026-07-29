La Junta y Lebrija (Sevilla) coordinan la continuidad del servicio de Atención Temprana en el municipio

Reunión entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Lebrija por la continuidad del servicio de atención. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial Salud y Consumo en Sevilla, Silvia Pozo, ha mantenido una reunión con el alcalde de Lebrija, José Benito Barroso, con el objeto de coordinar el proceso que garantizará la continuidad del servicio de Atención Temprana en el municipio.

Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, hasta la fecha, el Ayuntamiento de Lebrija venía prestando el servicio de Atención Infantil Temprana a través de una delegación de competencias.

"Tras la decisión del Consistorio de renunciar a dicha delegación, ambas administraciones trabajan de forma coordinada para garantizar la continuidad de la atención a los menores y sus familias", remarca el Gobierno autonómico.

Así las cosas, la Junta asegura que impulsará los trámites necesarios para que la Atención Temprana continúe prestándose en Lebrija mediante el sistema de concierto social. Este procedimiento permitirá que las entidades acreditadas puedan concurrir al correspondiente proceso y asumir la prestación del servicio, garantizando su continuidad.

La delegada territorial, Silvia Pozo, ha destacado que "la prioridad absoluta de la Junta de Andalucía es garantizar que los menores que reciben Atención Temprana y sus familias sigan contando con este recurso esencial sin que se produzca ninguna interrupción en la asistencia".

El principal objetivo compartido por ambas administraciones es asegurar que los menores continúen recibiendo la atención especializada que necesitan, evitando cualquier incidencia en el desarrollo de sus terapias durante la implantación del nuevo modelo de prestación.