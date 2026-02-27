Granada reafirma su compromiso con los valores de Andalucía y la igualdad entre mujeres y hombres

Pleno del Ayuntamiento de Granada, en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Granada ha acordado en Pleno adherirse a las declaraciones promovidas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para conmemorar el 28 de febrero, Día de Andalucía, reafirmando su compromiso con la democracia y los valores de igualdad y libertad; y con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, en la que reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, entendiéndose como un "valor transversal de las políticas públicas en Andalucía y España".

Igualmente, y según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, también ha recogido las propuestas de la Asociación Granadina de Síndrome de Asperger-TEA para "mostrar su respaldo a las personas con este trastorno del espectro autista y a sus familias, al tiempo que subraya la importancia de avanzar hacia una sociedad más inclusiva, comprensiva y respetuosa con la diversidad".

Coincidiendo con el aniversario este sábado del referéndum del 28 de febrero de 1980 como punto de partida de la nueva historia de Andalucía, el Ayuntamiento ha acordado reivindicar el papel decisivo del municipalismo en la construcción y desarrollo del autogobierno andaluz.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, del PP, ha destacado la labor de las entidades locales en este proceso histórico, a la vez que ha defendido el municipalismo como la "base más cercana y eficaz del sistema democrático".

"Los ayuntamientos han estado siempre en primera línea, escuchando, gestionando y ofreciendo respuestas ágiles a los vecinos. Hoy seguimos trabajando por nuestras ciudades y nuestros vecinos, buscando nuevas oportunidades y posicionando juntos a Andalucía en el lugar que le corresponde", ha apuntado.

El texto suscrito reafirma así que el desarrollo autonómico ha permitido consolidar un modelo de Estado del Bienestar como herramienta esencial para afrontar las dificultades y garantizar el respeto a los derechos y la igualdad de oportunidades, reivindicando desde el entendimiento y la cooperación institucional un autogobierno capaz de dar respuesta a las necesidades actuales de los andaluces.

"Andalucía es hoy una tierra moderna, abierta, diversa, inclusiva y solidaria gracias al esfuerzo colectivo de generaciones que creyeron en el autogobierno como instrumento de progreso y cohesión social", ha señalado el portavoz, quien ha abogado por seguir construyendo una Andalucía que genere empleo, riqueza y oportunidades sobre las bases de la convivencia y el respeto a los derechos fundamentales e individuales y en la búsqueda de un modelo de Estado de las Autonomías como garante del progreso económico y social del conjunto de la ciudadanía.

Junto a esto, el Consistorio ha reconocido el trabajo de alcaldes, concejales, técnicos y empleados públicos que, desde el ámbito local, han demostrado una capacidad de gestión y una dedicación permanente al servicio de la ciudadanía.

La Corporación se ha adherido también al texto promovido por la FAMP con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo y en el que no solo se ponen de relieve los avances alcanzados en materia de igualdad, sino sobre todo la necesidad de seguir trabajando desde todas las administraciones para eliminar las desigualdades estructurales que aún persisten en ámbitos como el acceso al empleo, la conciliación, la corresponsabilidad, la brecha salarial o la participación en los distintos ámbitos de la vida social, económica e institucional.

"La igualdad es una responsabilidad permanente de las instituciones públicas. Desde el Ayuntamiento nos comprometemos a seguir impulsando políticas activas que garanticen los mismos derechos y oportunidades para todas las mujeres y que intenten contribuir a una sociedad más justa, corresponsable y cohesionada", ha aseverado Saavedra en referencia a este texto, que se ha aprobado como moción del PP con el voto favorable del PSOE y en contra de Vox.

En este sentido, el portavoz ha subrayado que el Consistorio, como administración más cercana a la ciudadanía y conocedora del territorio, es a quien le corresponde la tarea de continuar desarrollando programas orientados a promover la igualdad en el ámbito educativo, social y laboral desde la responsabilidad institucional, la cooperación interadministrativa y la buena gobernanza.

"La igualdad es un pilar básico de la democracia y del Estado del Bienestar. No puede haber progreso social si no garantizamos la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada". Asimismo, el Ayuntamiento reconoce la contribución de las mujeres al desarrollo social, económico e institucional, así como su papel en la consolidación de los derechos y libertades de los que hoy disfrutamos, al tiempo que incide en su compromiso con la colaboración institucional y con el tejido asociativo de la ciudad.

Saavedra también ha explicado que el Ayuntamiento ha acordado sumarse a las propuestas realizadas por la Asociación Granadina de Síndrome de Asperger-TEA, que ponen el acento en la necesidad de mejorar el conocimiento social sobre esta realidad, favoreciendo la sensibilización y la eliminación de prejuicios, así como en la importancia de garantizar apoyos adecuados que permitan el pleno desarrollo de quienes lo presentan.

"El Ayuntamiento sella hoy su compromiso con una inclusión real y con el reconocimiento de la diversidad como un valor que enriquece a nuestra sociedad", ha destacado Saavedra, quien ha apuntado la responsabilidad de las administraciones públicas de "generar entornos accesibles y adaptados a sus necesidades".

Así, el texto aprobado por unanimidad recoge la importancia de seguir promoviendo acciones de sensibilización que contribuyan a visibilizar la realidad de las personas con Asperger y a reconocer la discapacidad psicosocial como "condición imprescindible" para garantizar igualdad de oportunidades y una ciudadanía plena, asegurando así su derecho al acompañamiento y a la asistencia personal para promover la autodeterminación en el ámbito sanitario, judicial, educativo y laboral.

La declaración destaca igualmente el respaldo institucional al movimiento asociativo que trabaja diariamente en su acompañamiento y defensa de derechos. En este sentido, el portavoz ha afirmado que "es fundamental escuchar a las familias y a las entidades que trabajan en este ámbito, ya que su experiencia es clave para avanzar en políticas públicas más eficaces y ajustadas a la realidad".

En ese día a día, los menores son los que más sufren debido a la incomprensión de su realidad por parte de su entorno. De hecho, un estudio realizado por la Federación Asperger Andalucía revela que siete de cada diez menores con diagnóstico oficial de autismo de nivel 1 sufre acoso escolar en su entorno educativo. Saavedra ha trasladado su preocupación por unas cifras "devastadoras" y se ha sumado a instar al poder legislativo para la aprobación urgente de una Ley Orgánica para la Protección del Alumnado frente al acoso escolar.

La declaración institucional también pone el foco en la exclusión que sufren las personas Asperger en el ámbito laboral debido, entre otros factores, a la ausencia de cupos específicos para la discapacidad psicosocial en el empleo público, lo que deja a las personas autistas sin discapacidad intelectual indefensas ante el desempleo.

Por último, el texto también reivindica una primera evaluación de discapacidad para las personas con diagnósticos oficiales de autismo que permita no solo apoyo terapéutico especializado continuado, sino también refuerzo educativo para los menores y apoyo económico público estable y suficiente que evite la precariedad.