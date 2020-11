Granada reestrena nueva normalidad con bares y comercios abiertos

GRANADA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte de la provincia de Granada, con la capital a la cabeza, entra de nuevo este lunes en la nueva normalidad al reabrir bares, pequeños comercios, y otras actividades que han estado cerradas 20 días al no ser consideradas esenciales, en el marco de las medidas restrictivas que ha ido decretando la Junta para la contención de la pandemia de coronavirus.

Después de que, este martes hace una semana, los municipios de la costa y la Alpujarra, dentro del Área Sanitaria Sur de Granada, se incorporaran a las medidas que se han venido implementando en el resto de Andalucía desde el pasado 10 de noviembre, este lunes es el turno de la capital, el área metropolitana, y el resto de comarcas, como son las del norte, en una jornada en que, según los datos facilitados por Salud y Familias, consultados por Europa Press, se han sumado 38 contagiados, 17 hospitalizaciones, dos ingresos en Cuidados Intensivos, cinco fallecidos, y 175 recuperados. En cualquier caso, la provincia sigue siendo la andaluza con más hospitalizados, un total de 477, y pacientes en UCI (105).

La mayoría de pequeños comercios que han permanecido cerrados 20 días en la capital granadina ha reabierto, estrenando nuevo horario hasta las 18,00 horas. Según ha indicado a Europa Press el secretario general de la Federación Provincial de Comercio de Granada, Miguel Moreno, es pronto para hacer una "valoración" de cómo va a evolucionar el consumo de cara a la Navidad, si bien el sector respira desde este lunes con "un poco más de optimismo, partiendo de la base de que no son buenos tiempos".

Persisten "restricciones importantes" como son las horarias o el cierre de la movilidad entre municipios, pero "no es el estar cerrados", ha explicado Moreno, al tiempo que ha incidido en que los comerciantes no están "dispuestos a pagar la factura de una tercera ola" en tanto que es necesario que la autoridades sanitarias de los gobiernos central y autonómico "se vayan poniendo las pilas" en cuestiones como los "rastreos masivos, reforzar la atención primaria", o que no se dé de alta a trabajadores asintomáticos en diez días sino cuando tengan "PCR negativa".

Se ha mostrado preocupado, en este sentido, por las imágenes de concentraciones masivas de otras ciudades como Madrid o Málaga que han circulado este fin de semana en medios y redes sociales y ha llamado a "reforzar los sistemas de prevención" con medidas aplicadas con "bisturí" de tal modo que el índice de avance de la pandemia "no se extienda tanto como para cerrar" comunidades, provincias o municipios completos.

"PERDIENDO DINERO"

En cuanto a los bares, "hay gente que no ha podido abrir", ha explicado el secretario general de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Antonio García, quien ha puesto el acento en que los que han abierto "están perdiendo dinero" con limitaciones horarias y después de un mes de noviembre, que ha sido "caótico", condicionado por la aplicación de las restricciones por la segunda ola de la pandemia.

En lo relativo a los alojamientos, que incluye 20 camping en toda la provincia, y a los servicios turísticos en un sentido amplio, englobando los de agencias de viaje o guías turísticos, "no cambia nada", ha agregado pues, por ejemplo, tanto el hotel de cinco estrellas como el hostal "no abre" al persistir el confinamiento perimetral.

La capital granadina no tiene en este momento más de un 20 por ciento de sus hoteles abiertos, ha señalado García, quien ha criticado también las dificultades para acceder a las ayudas implementadas por la Junta a autónomos, y ha apelado a concretar "negro sobre blanco" las correspondientes al plan específico anunciado para la provincia.