Granada reúne este jueves al sector turístico en los V Premios Andaluces de Agencias de Viajes

Archivo - Granada tiene previsto reunir este jueves al sector turístico en los V Premios Andaluces de Agencias de Viajes - FEDERACIÓN ANDALUZA DE AGENCIAS DE VIAJES

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV) tiene previsto celebrar este jueves, 15 de octubre, en Granada la gala de entrega de los V Premios Andaluces de Agencias de Viajes, una cita que reunirá a representantes institucionales, agencias de viajes, empresas, proveedores y profesionales turísticos de toda Andalucía. La gala comenzará a las 20,00 horas en el Hotel Palacio de Santa Paula y está organizada conjuntamente por la FAAV y la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Granada.

Los premios alcanzan este año su quinta edición consolidados como un punto de encuentro para el sector y como reconocimiento a las empresas, instituciones, destinos y profesionales que contribuyen al crecimiento y al futuro del turismo andaluz.

Durante la ceremonia se entregará el Premio Trayectoria a Agencia de Viajes Genil, S.A., de Granada, como reconocimiento a su dilatada experiencia y a su aportación al sector de las agencias de viajes.

Por su parte, Viajes Ruta Solar, de Málaga, recibirá el Premio Receptivo por su amplia y exitosa trayectoria profesional como referente del sector turístico. En esta última categoría habrá además un reconocimiento a título póstumo a Rafael Morales Cano, cuya trayectoria profesional se prolongó durante más de cuarenta años en el sector de las agencias de viajes. A lo largo de su carrera dejó su huella en empresas como Viajes Guadalmundo, Córdoba Visión, Reina Tours - Grupo AC y Viajes Fátima, destacando por su profesionalidad, capacidad de trabajo, conocimiento del destino y vocación de servicio hacia el visitante.

El Premio Proveedor será para Iberia Cards, en reconocimiento a su especial vinculación con las agencias de viajes y a su contribución a la actividad y evolución del sector. El Museo Picasso Málaga recogerá el Premio Institución, mientras que Agenttravel será distinguido con el Premio Medio Turístico por su labor informativa y su vinculación con el sector profesional de las agencias de viajes.

Los V Premios Andaluces de Agencias de Viajes reconocerán además a Melilla con una Mención Especial como Destino Nacional Preferente, poniendo en valor tanto sus recursos turísticos como su conectividad con Andalucía y su potencial de comercialización a través de las agencias de viajes. La ciudad autónoma dispone de conexiones aéreas desde los aeropuertos de Málaga, Almería, Granada y Sevilla, además de líneas marítimas estables con los puertos de Málaga, Almería y Motril, unas comunicaciones que refuerzan su atractivo y accesibilidad para el mercado turístico andaluz.

El presidente de la FAAV, Luis Arroyo, ha destacado que "estos galardones representan el esfuerzo y la capacidad de adaptación de un sector que sigue siendo un importante motor económico y social para Andalucía. Reconocer a nuestras agencias, a las instituciones, a los proveedores y a los profesionales que nos acompañan significa poner en valor el talento, la profesionalidad y el compromiso que definen a nuestra actividad".

Arroyo ha subrayado igualmente el carácter de encuentro sectorial que va a tener la gala: "Los premios son también una oportunidad para agradecer el trabajo de quienes contribuyen cada día a fortalecer nuestra actividad y a mejorar la calidad y la competitividad del turismo".

La cita permitirá así reunir en Granada a los distintos agentes que conforman el sector turístico andaluz, al tiempo que dará visibilidad a la aportación de las agencias de viajes y a su papel dentro de una actividad estratégica para la economía y el empleo en Andalucía.

La V Edición de los Premios Andaluces de Agencias de Viajes cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada y la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., perteneciente a la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía. Asimismo, Iryo, Iberia Cards y Aon participan como 'partners' de esta quinta edición, que cuenta además con la colaboración de CDV.