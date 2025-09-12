El Granada Sound cumple 13 años reuniendo a 25.000 asistentes en torno a grupos como Viva Suecia

Archivo - El grupo musical Viva Suecia, durante su concierto en Las Ventas, a 23 de enero de 2025 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GRANADA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento granadino ha acogido la presentación de la decimotercera edición del festival Granada Sound, en un acto presidido por la alcaldesa, Marifran Carazo, y que ha contado con la asistencia de David Sánchez, CEO de The Music Republic, este viernes, cuando da comienzo esta cita cultural en el recinto del Cortijo del Conde con la asistencia prevista de unas 25.000 personas en torno a artistas como Mikel Izal, Zahara, Xoel López, Miss Caffeina, Viva Suecia, Ojete Calor, Dorian, Siloé, Álvaro Sánchez y otros grandes nombres del panorama musical actual.

Durante la presentación, Carazo ha subrayado la importancia del evento para la ciudad y su proyección cultural, destacando el compromiso organizativo del Ayuntamiento. El encuentro ha concluido con un 'showcase' de Paula Mattheus, que ofreció un adelanto de los temas que interpretará este viernes en el festival, anticipando la emoción que vivirá Granada este fin de semana como una de las grandes capitales de la música en vivo.

Con una clara vocación inclusiva, el festival ofrecerá interpretación en lengua de signos española en conciertos de Viva Suecia y Siloé, en colaboración con Asogra, según ha detallado también el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa. Además, se habilitarán servicios como consignas, pulsera recargable, transporte lanzadera y zona de taxis para "garantizar la mejor experiencia de los asistentes".

Genera un impacto económico superior a los 13 millones de euros, con una ocupación hotelera cercana al 95 por ciento. Pero la música en Granada no se queda ahí. Este fin de semana la ciudad se convierte en epicentro nacional de la música en directo, sumando la cita a la celebración de la I Bienal de Flamenco y del Zaidín Rock, el festival de rock más antiguo de España.

De hecho, un estudio reciente de Seatpick revela su posicionamiento como una de las tres capitales de la música en directo en España, junto a Madrid y Barcelona. La alcaldesa ha destacado durante la presentación que "Granada late con la música y muestra al mundo nuestra capacidad cultural y organizativa. Este festival, junto con la amplia agenda que vive la ciudad este fin de semana, refuerza nuestro camino hacia la candidatura de Granada Capital Europea de la Cultura 2031, porque la música es también cultura y motor de proyección internacional".

SEGURIDAD Y LIMPIEZA

El plan de seguridad y movilidad diseñado por el Ayuntamiento contempla un aforo máximo de 27.000 personas, accesos ordenados y vías de evacuación despejadas. Para garantizar el normal desarrollo del festival se desplegarán 22 agentes de Policía Local cada jornada (un mando y cinco unidades en el recinto) con el objetivo de "controlar accesos, evitar bloqueos en salidas de emergencia y prevenir prácticas ilegales como el botellón o la venta ambulante".

El acceso al festival se realizará por la vía de servicio de Carretera de Córdoba, con estacionamiento en el Parque Empresarial Norte, desde donde los asistentes llegarán caminando de forma guiada y segura hasta la entrada. Además, se reserva un carril auxiliar exclusivo para transporte público y emergencias, mientras que una vía lateral paralela a la vía del tren se habilita como salida de emergencia en caso de evacuación.

En paralelo, el plan especial de limpieza, coordinado por Inagra, refuerza con 16 operarios, una barredora, un hidrolimpiador y dos camiones recolectores (uno destinado a recogida selectiva) el entorno del Cortijo del Conde. Se han instalado más de cien contenedores de distintas fracciones y 80 papeleras adicionales, además de 20 contenedores de 800 litros y 80 papeleras extra para atender posibles concentraciones espontáneas.

Estos esfuerzos se suman al dispositivo desplegado en el Zaidín Rock, con once operarios diarios y contenedores adicionales en el barrio durante las fiestas. La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, ha subrayado que "se trata de un esfuerzo notable para que la ciudadanía pueda disfrutar de estos eventos en un entorno limpio y seguro, minimizando el impacto de la masiva afluencia de público".