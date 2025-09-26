Granada se suma a Orce y Guadix para solicitar el Premio Princesa de Asturias para María Pérez

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada ha elevado a pleno con carácter de urgencia una declaración institucional conjunta y de consenso con los municipios de Orce y Guadix para pedir que la mejor atleta granadina de todos los tiempos, María Pérez, sea reconocida en 2026 con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, una iniciativa que proponía en similares términos esta misma semana el PSOE.

La solicitud llega, según ha aseverado el portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, del PP, en una nota de prensa, después de que Pérez haya protagonizado un paso "histórico" por el Campeonato del Mundo del Tokio, donde ha sumado sendas medallas de oro en dos pruebas tan exigentes como los 20 kilómetros marcha y los 35 kilómetros marcha.

Ha sido "una hazaña (dos medallas en dos mundiales consecutivos) que tan solo han conseguido en la historia tres atletas masculinos: Carl Lewis, Mo Farah y Usain Bolt". Ante tal "gesta", ha expuesto Saavedra, el Ayuntamiento de Orce, su ciudad natal; el de Guadix, donde comenzó su formación deportiva profesional y donde desarrolló su pasión por la marcha atlética de la mano de su entrenador, Jacinto Garzón; y el Ayuntamiento de Granada, que le otorgó su máxima distinción, la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad, han decidido "ir de la mano" para presentar oficialmente la candidatura de María Pérez García a los Premios Princesa de Asturias 2026 en la categoría de Deportes.

Es un galardón al que se aspira "en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria deportiva y a los valores que promueve a través de su esfuerzo, disciplina y perseverancia". Junto a la propuesta sobre María Pérez, todos los grupos municipales del Ayuntamiento se han unido para "aprobar diferentes iniciativas que evidencian el compromiso de la institución y de toda la ciudad con diferentes colectivos y causas sociales", según ha incidido el consistorio en nota de prensa.

Así, como ejemplos el consistorio ha destacado que se ha apoyado un texto promovido por la Federación Salud Mental Andalucía con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que tendrá lugar el próximo día 10 de octubre, y que muestra el apoyo y reconocimiento hacia las personas con problemas de salud mental y sus familias, especialmente a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como son la infancia y adolescencia, las personas afectadas por patología dual, personas sin hogar, las mujeres víctimas de violencia de género y en situación de exclusión social.

"El Ayuntamiento se compromete a impulsar acciones, proyectos y estrategias que supongan un cambio en la forma de ver, proteger y atender la salud mental de la población más allá del concepto de salud, actuando sobre diferentes parcelas", ha apuntado Saavedra.

El pleno también ha acordado adherirse a la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños que tiene lugar el día 23 de septiembre y con el que el Ayuntamiento ha renovado su compromiso con "la construcción de municipios seguros, inclusivos y libres de toda forma de violencia, contribuyendo a un futuro más digno en el que ninguna mujer, niña o niño sea jamás tratado como una mercancía", favoreciendo siempre la igualdad de oportunidades, la justicia social y la defensa de los derechos fundamentales.

Junto a esto, y con motivo de la Semana Internacional de las Personas Sordas 2025, todos los grupos se han sumado al manifiesto de Asogra: un llamamiento de la comunidad sorda donde se reivindican como ciudadanos de pleno derecho, entendiendo que la inclusión y la accesibilidad deben ser ejes de las políticas de cualquier institución.

Por último, el Ayuntamiento también ha mostrado su solidaridad con la prevención del suicidio, destacando la gravedad de esta realidad como una emergencia silenciosa, especialmente en Granada, que presentó la tasa más alta de Andalucía en 2024. El consistorio ha manifestado su compromiso con la prevención del suicidio mediante medidas como reforzar los recursos de salud mental, impulsar programas de educación emocional, colaborar con asociaciones comunitarias, sensibilizar sobre el tema sin estigmas y promover campañas públicas.

También ha salido adelante por otro lado por unanimidad, tras una transacción de enmiendas, la moción del PP para la prevención y lucha contra el cultivo ilegal de marihuana y el fraude eléctrico, en la que, partiendo de la idea, según ha expuesto Saavedra, de que Granada es una "ciudad segura", se piden medidas tras las referencias de la Fiscalía en su memoria correspondiente al año pasado sobre este particular.