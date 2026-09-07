Granada Unida impulsa una recogida de firmas para reclamar una piscina municipal para el distrito de La Chana

Granada Unida Por Andalucía impulsa una recogida de firmas para reclamar una piscina municipal para La Chana - GRANADA UNIDA

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coalición Granada Unida Por Andalucía ha puesto en marcha una recogida de firmas para reclamar al Ayuntamiento de Granada la construcción de una piscina municipal en el barrio de La Chana, una demanda que la formación de izquierdas considera necesaria para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de las vecinas y vecinos del distrito.

Según señalan en un comunicado, la iniciativa parte de la necesidad de que La Chana cuente con un espacio público de ocio y recreo durante los meses de verano, especialmente ante el aumento de las temperaturas y la necesidad de disponer de refugios climáticos accesibles para toda la población.

"El propio Ayuntamiento de Granada prometió la construcción de una nueva piscina, pero Granada Unida reclama que, pasados los años desde este compromiso, comience ya una actuación real para el barrio", señalan.

El coportavoz de la coalición, Joaquín Vega, ha señalado que "La Chana necesita una piscina municipal de verano y las vecinas y vecinos, muchas sin capacidad económica para irse de vacaciones, llevan demasiado tiempo esperando unas instalaciones públicas que respondan a las necesidades del barrio".

"Estamos hablando de un espacio público de convivencia, ocio y bienestar que también puede funcionar como refugio climático durante los meses de más calor", ha dicho, a la vez que ha reclamado al Ayuntamiento que "deje de anunciar proyectos y dé pasos concretos para hacer realidad esta piscina".

"Desde Granada Unida queremos que sean las propias vecinas y vecinos quienes hagan oír su voz y, por eso, vamos a poner en marcha esta recogida de firmas. Queremos recoger el máximo apoyo posible para trasladar al Ayuntamiento una demanda clara: La Chana también merece contar con una piscina municipal pública", ha afirmado el coportavoz.

La formación recuerda que la falta de piscinas municipales de verano es una reivindicación que ya ha planteado anteriormente en Granada (como es el caso del Zaidín) y que resulta especialmente importante ante episodios de altas temperaturas.

"Queremos que esta recogida de firmas sirva para que el Ayuntamiento escuche a La Chana; el barrio necesita inversiones, servicios públicos y equipamientos a la altura de sus vecinos y vecinas", ha concluido Vega.