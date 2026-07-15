Granada volverá a acoger los martes de septiembre el ciclo 'Poesía en el Jardín'

Presentación del ciclo Poesía en el Jardín. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, junto con el Ateneo de Granada y en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, organiza una nueva edición del ciclo Poesía en el Jardín, que contará con una poeta catalana, Angels Grigoria; un granadino, Gerardo Rodríguez Salas, una gallega, Mirian Reyes y un vasco, Bernardo Atxaga, que actuarán acompañados de conocidos músicos.

El concejal de Cultura de Granada, Jorge Saavedra, ha señalado que "acoger una nueva edición de 'Poesía en el Jardín' en un espacio tan emblemático como el Cuarto Real de Santo Domingo supone unir patrimonio, literatura y música para ofrecer una experiencia cultural única".

"Este ciclo refleja la identidad de una ciudad que inspira a creadores de todo el mundo y que trabaja con ambición para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, consolidando una programación de excelencia abierta a toda la ciudadanía", ha agregado.

La poesía y la música serán las protagonistas durante el mes de septiembre de este proyecto que alcanza su XVI edición y que se celebrará en el Cuarto Real de Santo Domingo cada martes de ese mes, a las 21,00 horas en el que intervendrán varios Premios Nacionales de Poesía como el de Miriam Reyes de 2025.

El director del Centro Andaluz de las Letras, Justo Navarro ha comentado que desde su primera edición 'Poesía en el Jardín' ha sido una fiesta de la poesía, que ha llevado a que hoy forme parte de la memoria cultural de Granada·.

El ciclo de 'Poesía en el Jardín' dará comienzo el 8 de septiembre con la lectura poética de Angels Grigoria, que estará acompañada por los músicos Arturo Cid y Pedro L.Andrade.

Le seguirá el día 15 la intervención de Gerardo Rodríguez Salas y el acompañamiento musical de José Luis Gualda, "Jolis" y Nicolás Medina.

La tercera semana le toca el turno a la poetisa Miriam Reyes, que contará con el músico Andrés Rojas, "El Pricto", para finalizar el martes 29 con un gran escritor como es Bernardo Atxaga, que contará con el acompañamiento musical de David Caro.

Todos los actos se celebrarán en el Cuarto Real de Santo Domingo a las 21,00 horas y la entrada al acto es con invitación previa. Consultar condiciones en el Ateneo de Granada (calle Martín Bohórquez, 30).