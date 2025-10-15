Los granadinos podrán firmar "su apoyo y adhesión" a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el acto de apertura de un nuevo espacio de apoyo ciudadano para la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha habilitado un espacio para que todas las personas que lo deseen puedan firmar su adhesión a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, con el objetivo de implicar a "toda la ciudad" en este "gran proyecto común" que representa "la ilusión, el compromiso y la creatividad de los granadinos".

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, este espacio permitirá que vecinos, colectivos, instituciones y visitantes muestren su "apoyo" de manera pública y reflejen el "espíritu participativo" que define a la candidatura.

Esta iniciativa ha sido presentada este miércoles por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que ha explicado que este "reto ciudadano" contribuye a "hacernos soñar unidos como ciudad", en una iniciativa en la que cada adhesión individual será un paso "importante" en el camino hacia 2031.

Carazo ha añadido que Granada aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 porque "tiene alma, historia, talento y un tejido cultural vivo que se extiende por todos los barrios", y ha estimado que este nuevo espacio es "un paso adelante más de colectivos, entidades y organizaciones" que continuarán "adhiriéndose ahora junto a las de la ciudadanía".

Al hilo, la regidora ha destacado el valor de este tipo de acciones ciudadanas y ha invitado a "todos los granadinos a acercarse, a participar y a sentirse parte activa de este sueño común".

MÁS ACCIONES PARA LOGRAR LA CAPITALIDAD EUROPEA

La apertura de este espacio se enmarca en las distintas acciones de participación y sensibilización impulsadas por la Administración local dentro del proceso de la candidatura, con el fin de "fortalecer la implicación ciudadana" y proyectar la imagen de Granada como un "referente europeo de cultura, innovación y diversidad".

Para Granada, lograr ser la Capital Europea de la Cultura supondría "una oportunidad única para consolidar su papel como centro de encuentro cultural y artístico en el sur de Europa", lo que repercutiría positivamente "en la economía, el turismo, la sostenibilidad y la cohesión social".

Este nuevo punto de encuentro, que se encuentra ubicado en la entrada del Ayuntamiento, permanecerá abierto al público de lunes a viernes, de 11,00 a 13,00 horas, y los viernes también por la tarde, de 18,00 a 20,00 horas.

La primera edil ha animado a todos los participantes a que también compartan el momento de la firma en las redes sociales, además de "etiquetar y seguir a Granada 2031", en Instagram, Facebook, X y LinkedIn.