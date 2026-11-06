Grupo Azvi reitera su plena disposición a colaborar con la investigación de la nueva pieza secreta del 'caso Koldo'

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Azvi ha reiterado su plena disposición a colaborar con la investigación de la nueva pieza separada y secreta del 'caso Koldo' y ha aclarado que la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su sede de Sevilla el pasado jueves no fue un registro, sino una diligencia de requerimiento de documentación acordada por el Tribunal Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en el marco de dicha investigación. La compañía ha manifestado su deseo de que "se depuren responsabilidades en sede judicial a la mayor brevedad posible".

En un comunicado, Grupo Azvi ha asegurado que está "totalmente a disposición" del magistrado instructor para seguir colaborando en "todo cuanto precise" y atender cuantos requerimientos puedan ser ordenados. Asimismo, ha reiterado su compromiso de facilitar, con "la máxima diligencia y transparencia, toda la documentación que le sea requerida".

En este sentido, la compañía ha aclarado que la diligencia practicada se enmarca en una pieza separada declarada secreta, por lo que cualquier dato o filtración relacionada con ella contravendría las instrucciones dictadas por el magistrado instructor, Ismael Serrano. No obstante, Grupo Azvi ha precisado que la documentación requerida no guarda relación con la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, ni con el tramo de Urda ni con el de Adamuz, sino que está vinculada a "un proyecto completamente distinto".

En este contexto, Grupo Azvi ha calificado de "puras elucubraciones, sin base cierta" las informaciones que vinculan a la compañía con presuntos contratos "amañados, tramas o mordidas", así como aquellas que apuntan a una posible relación entre la empresa o la documentación requerida y alguno de los dos accidentes ferroviarios.

Ante esta situación, el grupo ha expresado su "más absoluta tranquilidad" ante la actuación judicial y ha reiterado su "plena confianza en el trabajo de las autoridades competentes". Asimismo, ha considerado que esta diligencia constituye "la mayor garantía" para que, mediante el análisis y estudio de la documentación por parte de los expertos de la UCO, quede acreditado "el buen hacer de Grupo Azvi y el equipo de profesionales que lo componen".

"Tras más de dos años de investigaciones policiales y judiciales, ni Grupo Azvi ni sus directivos, administradores o empleados tienen la condición de investigados en ninguna de las causas abiertas contra Ábalos, Koldo y Aldama, o cualquier otra", ha apostillado la compañía.