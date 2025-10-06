El Grupo Coimbra de Universidades se suma a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto a la representación del Grupo Coimbra de Universidades. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Coimbra de Universidades se ha adherido a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, que continúa sumando apoyos estratégicos y "de gran proyección internacional".

En representación del Grupo Coimbra, "la red académica más veterana y prestigiosa de Europa", han participado Ludovic Thilly, presidente de la Junta Ejecutiva, y Emmanuelle Garda, directora de la Oficina del Grupo Coimbra, que han acompañado a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y al rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, según ha informado el Consistorio en una nota..

La primera edil ha subrayado que "el apoyo del Grupo Coimbra supone un impulso decisivo para nuestra candidatura" y que confirma a Granada como "un referente de creatividad, talento e innovación en Europa".

"Nuestra ciudad aspira a la Capitalidad no solo por su patrimonio y su historia, sino porque queremos proyectar futuro, generar oportunidades y hacer de la cultura una herramienta transformadora para Granada y para quienes la habitan", ha declarado Carazo.

La regidora, que ha mantenido contacto con el Grupo Coimbra de Universidades en Bruselas en el pasado mes de enero, presentó ante grupos parlamentarios europeos y la Representación Permanente de España ante la Unión Europea "el compromiso de Granada con los valores europeos de hospitalidad, diversidad e inclusión" y "los ejes centrales de la candidatura".

Carazo ha recordado que en Bruselas trasladó las intenciones de Granada de "tender puentes entre cultura y conocimiento, unir tradición y vanguardia y ser un territorio que atraiga talento y cree nuevas oportunidades", un mensaje que se refuerza con "la adhesión del Grupo Coimbra, una de las redes universitarias más influyentes del continente".

El Grupo Coimbra de Universidades agrupa diversas instituciones académicas de prestigio, con una "fuerte" proyección internacional y "liderazgo en investigación e innovación". Su presencia en Granada, en opinión de la alcaldesa, "no es un acontecimiento aislado" y responde a "un camino de transformación que está en marcha y que queremos compartir con toda Europa".

"Instituciones, sociedad civil, mundo académico y sector cultural suman fuerzas para que esta candidatura sea sólida, inclusiva y con un legado que perdure", ha indicado.

APOYOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES A LA CANDIDATURA

El Grupo Coimbra de Universidades se ha sumado a una "larga" lista de apoyos institucionales y sociales que ha recibido Granada 2031 desde su puesta en marcha, una adhesión más que "demuestra que Granada está construyendo un modelo de futuro compartido que combina cultura, inclusión, sostenibilidad y conocimiento", ha declarado Carazo.

Los representantes del Grupo Coimbra han sido acompañados por Mercado en su visita a "algunos de los espacios clave de la propuesta cultural de Granada 2031" y Thilly ha valorado a la ciudad como el "perfecto ejemplo europeo de lo que significa cooperación entre Ayuntamiento y Universidad en una ciudad relevante en educación, cultura e innovación".

Por su parte, Mercado ha afirmado que la Universidad de Granada "es una institución siempre disponible para apoyar y acompañar a las instituciones en sus proyectos estratégicos para construir una ciudad y una provincia mejor".

Asimismo, el rector ha recordado que el próxima mes de junio un total de 42 universidades históricas europeas se reunirán en la Conferencia Anual del Grupo Coimbra, lo que supone "una oportunidad para renovar este compromiso".