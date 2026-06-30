El grupo de emisoras Canal Sur Radio logra 543.000 oyentes de lunes a viernes, 42.000 más que en la OLA anterior del EGM. - CANAL SUR

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio ha obtenido en la segunda ola de Estudio General de Medios (EGM) 2026 una audiencia de 308.000 oyentes, 69.000 más con respecto a la misma ola de 2025 y 32.000 oyentes más que en la anterior de 2026. De esta manera, la cadena se consolida como "la principal radio generalista pública de Andalucía".

Según ha informado Canal Sur en una nota, en las mañanas, 'La mañana de Andalucía', dirigido y presentado por Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra, "continúa siendo la referencia de la emisora con 207.000 oyentes y mejora su cuota de mercado entre las generalistas hasta el 13%".

Por su parte, el humor de 'El programa del Yuyu' es "el espacio que más crece de la cadena con 43.000 nuevos oyentes", llegando hasta un total de 88.000, y consiguiendo "la mayor cuota de mercado entre los programas de la cadena" con el 21,5% entre las generalistas, más de diez puntos sobre la anterior. Así, la programación informativa y local es "una de las grandes fortalezas de la cadena" y cuenta con el respaldo de la audiencia, con crecimientos en todos los programas que la componen.

Por otro lado, el informativo 'Andalucía a las 2' reúne a 68.000 oyentes, 'Canal Sur Mediodía Local' logra 65.000 nuevos seguidores con un aumento de 31.000 oyentes más, y el espacio deportivo 'La Jugada de Canal Sur Radio' alcanza los 59.000 y suma 29.000 nuevos oyentes. Por las tardes, sobresale un espacio de producción propia que se emite de lunes a viernes 'Andalucía ahora', con 44.000 oyentes, 'El mirador de Andalucía' con 19.000 oyentes y, ya de madrugada, 'La noche de Rafa Cremades' con 18.000 seguidores.

Durante el fin de semana destaca 'Gente de Andalucía' y 'Buenos días gente de Andalucía' con 80.000 y 74.000 oyentes, respectivamente. Y es también "muy significativo" el crecimiento de 29.000 del programa deportivo 'La gran jugada de Canal Sur Radio' que le permite situarse con 66.000 oyentes los fines de semana por la tarde.

A estos resultados se suma el "excelente" comportamiento del consumo digital de contenidos bajo demanda. Las cifras de descargas vuelven a poner de manifiesto la capacidad de la radio pública andaluza para conectar con nuevas formas de escucha. Destacan especialmente 'El llamador', con casi 1,2 millones de descargas, 'El programa del Yuyu', que supera los 1,1 millones, y 'La mañana de Andalucía' con más de 231.000 oyentes.

CANAL FIESTA RADIO

Canal Fiesta Radio alcanza una audiencia de 207.000 oyentes e incorpora a 27.000 oyentes sobre la ola anterior, es decir, la radio musical de Andalucía ha incrementado su audiencia en un 15% y muestra su "el programa más escuchado de la cadena musical entre semana", con 116.000 oyentes. Incrementa su audiencia en un 24,7%, sumando 23.000 oyentes. También destacan los espacios que llevan el nombre de la cadena, 'Canal Fiesta', con Marga Ariza que llega a los 97.000 oyentes, Manuel Triviño con 73.000 y la de Api Jiménez con 39.000 oyentes.

Canal Fiesta sigue convocando a los oyentes en sus programas de fin de semana. Los sábados, el espacio 'Cuenta Atrás', con José Antonio Domínguez, reúne a 127.000 oyentes; los domingos por la mañana 'Canal Fiesta' logra reunir a otros 67.000 seguidores, y la edición de tarde con Micky Rodríguez aumenta su audiencia en 26.000 oyentes hasta llegar a los 62.000.

Por su parte, Radio Andalucía Información (RAI) repite su "mejor resultado" desde la primera ola de 2021 con una audiencia de 20.000 oyentes de lunes a viernes y mantiene su papel como "tercera referencia radiofónica especializada en información dentro del mercado andaluz".

Asimismo, FlamencoRadio.com continúa consolidando un modelo "único" dentro del panorama radiofónico andaluz. Esta emisora, la única 100% online que computa en el estudio del EGM, alcanza una audiencia de 4.000 oyentes de lunes a viernes, confirmando el interés por una propuesta especializada centrada en el flamenco y la cultura andaluza.

Por último, en esta segunda OLA de 2026 del EGM, Canal Sur Televisión registra un 16,8% de cuota de pantalla en Andalucía, ocupando la segunda posición en relación con el resto de operadores televisivos en la comunidad andaluza, solo por detrás de Antena 3, que marca un 18% de cuota.