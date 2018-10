Un grupo de investigación de la UCO usa radares italianos para analizar la antigua Mellaria romana

Publicado 17/07/2018 12:19:55 CET

CÓRDOBA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación HUM-882 del Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba (UCO) utiliza una red de radares italianos, que fueron diseñados para realizar misiones de espionaje militar y han terminado convirtiéndose en uno de los mejores aliados del patrimonio cultural, ya que ahora analizan el territorio de la antigua ciudad romana de Mellaria en el Alto Guadiato.

De esta forma, según ha informado la UCO, la red de satélites Cosmo-SkyMed (Constellation of Small Satellites for Mediterranean basin Observation) ha estado analizando 49 kilómetros cuadrados dentro del territorio administrado por una antigua ciudad romana: Mellaria, ubicada en el término municipal de la localidad cordobesa de Fuente Obejuna, cuyos habitantes siguen siendo mellarienses.

El proyecto 'Ager Mellariensis/Alto Guadiato Arqueológico', dirigido por el profesor de la UCO Antonio Monterroso Checa, ha trabajado en los dos últimos años en el análisis de Mellaria utilizando la constelación de cuatro satélites de radar fundada por la Agencia Espacial y el Ministerio de Defensa italianos y cuyo uso comercial en España es gestionado por E-Geos-Telespazio Iberica, del consorcio aeroespacial Leonardo/Thales. Monterroso ha destacado que el proyecto de Mellaria es pionero en España en aplicar esta tecnología al análisis de su territorio.

Los resultados de su uso, publicados recientemente en la revista 'Archaeological Prospection', han permitido detectar áreas húmedas e inundables invisibles del entorno de la ciudad, corrientes subterráneas de aguas que atraviesan Mellaria, un posible tramo de la vía romana Córdoba-Mérida en sus cercanías, la recuperación visual y topográfica de tramos perdidos o destruidos de los antiguos caminos medievales entre las localidades de Fuente Obejuna y Belmez o entre las aldeas de La Granjuela y El Hoyo, e incluso, la evolución de algunos de los cultivos en la zona.

No son muchos los yacimientos del mundo que han trabajado con esta constelación de satélites. La mayoría de ellos han sido analizados por el consorcio italo-chino, conformado por Istituto di Metodologie per l*Analisi Ambientale del CNR italiano y el Institute of Remote Sensing and Digital Earth de la Chinese Academy of Sciences.

De hecho, la península italiana y China son, hasta el momento, los espacios con una mayor cobertura de imágenes y aplicaciones desde el punto de vista arqueológico. Fuera de esta ubicación, son las Pirámides de Saqqara en Egipto, el sitio inca de Pachanamac en Perú o las ciudades antiguas de Sabratha (Libia) o Hierápolis (Turquía) algunos ejemplos de los escasos testimonios patrimoniales donde hasta ahora se ha trabajado con este sistema de imágenes. A esta selecta lista de bienes culturales se une ahora el territorio de la ciudad romana de Mellaria.

LAS MISIONES DE CSK

La arqueología no es la única misión civil que cumplen estos radares diseñados por el sistema de Defensa italiano. De hecho, la red Cosmo-SkyMed (CSK) se emplea para monitorear la Tierra para la prevención de emergencias, la gestión de riesgos ambientales o humanitarios, como se deriva de la observación del tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo.

CSK por si sola ofrece la mayor resolución europea y mundial para uso civil, con 1m/pixel de resolución espacial. En este sentido, el profesor Monterroso ha explicado que "en su vertiente militar, esta tecnología puede llegar a detectar objetos, incluso a través de tormentas de arena, con una precisión de 0.40 m/pixel, es decir, se puede analizar un objeto de unos cinco metros de longitud con bastante precisión".

Este último aspecto, "es un enorme logro si tenemos en cuenta que estos satélites operan a unos 620 km de distancia". A todo ello se suma que la CSK es capaz de realizar 1.800 imágenes al día y de monitorizar en 15 días una superficie de 400.000 kilómetros cuadrados a una resolución espacial de 3m/pixel. CSK comparte datos con la plataforma óptica francesa Pleiades y la NASA conformando unos de los consorcios en observación terrestre más potentes del mundo.

Este estudio se enmarca en el proyecto 'Ager Mellariensis' financiado con fondos Feder por el Programa de I+D+i orientada a retos para la Sociedad 2016 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.