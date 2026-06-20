El Grupo Popular destaca la labor de la Asociación de Bolivianos en Jaén por la integración y la convivencia

El Grupo Popular destaca la labor de la Asociación de Bolivianos en Jaén por la integración y la convivencia
El Grupo Popular destaca la labor de la Asociación de Bolivianos en Jaén por la integración y la convivencia - PP
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 20 junio 2026 14:59
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JAÉN 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha mantenido un encuentro con la Asociación de Bolivianos, en el que pudieron escuchar sus demandas y trasladarles el respaldo a la labor que vienen desarrollando en la ciudad.

Los concejales del PP María Segovia, Maribel López y Antonio Losa han destacado "el papel fundamental" de esta asociación, fundada en 2008, en favor de la integración, la convivencia y el enriquecimiento cultural de Jaén, según una nota.

La entidad representa actualmente a más de 150 familias y prepara ya la celebración de su fiesta patria, que se conmemora el próximo 6 de agosto.

Los concejales populares han agradecido a la asociación su compromiso con Jaén y han subrayado la importancia de seguir manteniendo canales de diálogo con colectivos que forman parte activa de la vida social de la ciudad.

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