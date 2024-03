El Grupo Social ONCE convoca sus Premios Solidarios 2024 en Andalucía

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha abierto este lunes el plazo de presentación de candidaturas a sus XI Premios Solidarios Grupo Social ONCE 2024, la "máxima distinción" que concede la ONCE en Andalucía a iniciativa de su Consejo Territorial, cuyo objetivo es "reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia".

Estos galardones establecen cinco categorías de premios y, exclusivamente, un solo premio por categoría. A la institución, organización, entidad, ONG que haya destacado por su "sensibilidad social" durante el pasado año o bien por su larga trayectoria o dedicación "en pro de los derechos sociales de las personas más desfavorecidas", según ha explicado la ONCE en un comunicado.

Al programa, artículo o proyecto de comunicación (televisión, radio, prensa escrita y prensa digital), que se haya significado al ocuparse de forma destacada de "acontecimientos de especial trascendencia" en cualquier materia de "interés social" coincidentes con los "valores esenciales del Grupo Social ONCE" y con la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

También premiarán a la persona física de la comunidad autónoma que destaque por su "larga trayectoria y dedicación solidaria" a cualquiera de los colectivos que luchan por ganarse un lugar en la sociedad, así como a la empresa, "preferentemente del ámbito de la economía social", sin participación en su propiedad o dirección por parte de entidades pertenecientes al Grupo Social ONCE, que haya contribuido de "manera significativa" a la promoción e inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión.

La Fundación distinguirá, además, al estamento de la administración pública que destaque por desarrollar programas y proyectos continuados dentro de los siguientes campos: prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras físicas, de la comunicación y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos y todas.

A partir de hoy se podrán presentar candidaturas hasta el próximo 27 de mayo, que serán públicas y abiertas, pudiendo proponerlas cualquier persona física o jurídica. Se deberán formalizar por escrito ante la secretaría de los Premios Solidarios en la dirección de correo electrónico ctandalucia@once.es o bien a la dirección postal del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, en C/ Resolana, 30, 41009 Sevilla bajo el epígrafe 'Candidatura Solidarios Grupo Social ONCE 2024'. En las mismas deberá constar el nombre de la entidad o persona y actividad de las contempladas a valorar.

El jurado, que presidirá la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, fallará su decisión el próximo 17 de junio en Sevilla, y estará compuesto por un representante de la Delegación de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, del Consejo General de la ONCE, de la Mesa del Tercer Sector en Andalucía, de la administración, y de los medios de comunicación.

La gala de entrega de premios de este año tendrá lugar el próximo 24 de septiembre en el Teatro Góngora de Córdoba. En la última edición, los premiados fueron el futbolista del Real Betis Balompié, Joaquín Sánchez, la ONG jienense 'Pídeme la luna', el programa 'Radio de Cerca' de la Radio Municipal de Granada, la Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, Interfresa, y la Unidad de Policía Adscrita de la comunidad autónoma.