El Grupo Social ONCE crece en ventas, premios y puestos de empleo en la provincia de Granada

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la directora de la Organización en la provincia, Carmen Aguilera y el consejero territorial, Luis Muñiz, presentan el Informe de Valor Compartido 2025 en Granada. - ONCE

GRANADA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha vuelto a superar su récord histórico en la provincia de Granada en ventas de sus productos de loterías, en premios repartidos, puestos de trabajo creados, inversión social y prestaciones sociales realizadas tras una década de crecimiento continuado.

Así lo recoge el Informe de Valor Compartido 2025 que han presentado este miércoles el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la directora de la Organización en la provincia, Carmen Aguilera y el consejero territorial, Luis Muñiz.

El Grupo Social ONCE cerró el ejercicio 2025 alcanzando los 80.000 profesionales en plantilla, lo que le sitúa como el tercer máximo empleador de España. En Granada, suma 1.154 trabajadores y trabajadoras de los que 36 son nuevas incorporaciones el año pasado, de los 16.558 empleados con los que cuenta en Andalucía. El 59% de la plantilla son personas con discapacidad y el 45% son mujeres, consolidándose así como el mayor empleador de personas con discapacidad del mundo.

Por su parte, la red de ventas de la ONCE en la provincia alcanzó los 529 trabajadores, la totalidad de ellos con discapacidad, la cifra más alta registrada durante los últimos años en la provincia de Granada.

Este crecimiento del empleo se produce en paralelo a la mejora de los ingresos, que se situaron en un nuevo récord en las tres áreas del Grupo: ONCE incrementó a nivel nacional un 3,4% las ventas de sus loterías sociales, seguras y responsables hasta los 2.927 millones de euros; Ilunion creció en facturación un 9,6% hasta los 1.443 millones de euros; y Fundación ONCE logró captar fondos hasta los 154,5 millones de euros, para ser repartidos íntegramente en proyectos destinados al sector de la discapacidad.

Las ventas de los productos de juego de la ONCE crecieron en la provincia de Granada un 6,25% en el pasado ejercicio, por encima de la media andaluza del 4,69%, y generaron unos ingresos de 67,2 millones de euros. De esta cantidad, 38,21 millones de euros retornaron directamente en premios a los granadinos, la mayor cantidad nunca antes repartida.

Por cada 100 euros ingresados por la venta de loterías, 56,8 vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,1 se destinan a salarios de los más de 21.300 vendedores y vendedoras, resto de trabajadores y gastos de gestión; y el resto se retorna íntegro en acción social, es decir, 11,1 euros de cada 100 van directos a la atención social de personas ciegas o con otras discapacidades.

Otro dato relevante del Informe de Valor Compartido 2025 destaca el incremento de la inversión social que alcanzó los 6,23 millones de euros en la provincia de Granada, una cantidad destinada directamente a impulsar la educación, accesibilidad e inclusión real en todos los ámbitos de la vida para el colectivo de personas ciegas o con discapacidad visual grave.

Un total de 85 personas se afiliaron el año pasado a la ONCE en Granada, que cuenta ya con 1.825 afiliados de los 15.599 que hay en Andalucía. De ellos, 126 son personas con sordoceguera que recibieron 2.934 horas de mediación en la provincia.

En conjunto, la ONCE realizó 1.280 servicios personalizados al colectivo de afiliados en Granada, donde se cursaron 669 adaptaciones bibliográficas y 80 personas se beneficiaron de los equipos tiflotécnicos.

La educación constituye un pilar esencial de la labor social de la ONCE, que dio el año pasado en Granada apoyo directo a 163 personas ciegas o con discapacidad visual grave desde los 0 años hasta la Universidad, en estrecha colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

El voluntariado desarrolla también un papel importante en la mejora de la autonomía del colectivo de afiliados. El año pasado se tramitaron en Granada un total de 2.921 servicios con 4.528 horas de voluntariado que facilitaron la vida y la autonomía de 278 afiliados granadinos.

Para poner rostro humano a todas estas cifras, este año ha participado en la presentación del balance del Grupo Social ONCE, la granadina Sandra Jurado, usuaria de Entreno, la nueva aplicación de Entrenamiento Neurológico de la ONCE, que explicó cómo refuerza su percepción sensorial en su rutina diaria. Además, se dio a conocer además la campaña impulsada por la ONCE con motivo del eclipse solar.