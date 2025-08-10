Guadix (Granada) acoge en septiembre la 20 edición del Certamen Nacional de Pintura Rápida

GUADIX (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Guadix (Granada) celebrará el próximo 7 de septiembre la 20 edición del Certamen Nacional de Pintura Rápida 'Ciudad de Guadix', una cita cultural de referencia para artistas de toda España que, como principal novedad este año, traslada la exposición de las obras a la plaza de la Constitución.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han señalado que este cambio de ubicación supone "una apuesta por dar mayor visibilidad pública al trabajo de los participantes, al tiempo que se dinamiza uno de los espacios más emblemáticos del municipio".

Para ello, cada artista deberá traer su propio caballete y será responsable de la instalación y custodia de sus obras durante el periodo de exposición, han apuntado.

El certamen está organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadix, representada por Encarni Pérez, con el apoyo de la Diputación Provincial y el patrocinio de la Fundación Pintor Julio Visconti, Aguas de Guadix y Aqualia.

Las inscripciones se podrán realizar a partir del 1 de septiembre mediante el correo electrónico cultura@guadix.es, o el mismo día del concurso de 08.00 a 11.00 horas, en el Teatro Municipal Mira de Amescua, donde también se efectuará el sellado de los soportes.

El concurso contempla dos categorías, como son técnica libre y acuarela, y las obras deberán ejecutarse in situ, en el entorno urbano delimitado por la organización. La jornada se desarrollará en varias fases, por la mañana, la recepción y el inicio de los trabajos; por la tarde, la recogida de obras entre las 16.30 y 17.30 horas en el mismo teatro.

Posteriormente, se realizará el montaje de la exposición en la plaza de la Constitución entre las 18.00 y las 20.00 horas. El fallo del jurado se anunciará a partir de las 19.30 horas.

El Certamen Nacional de Pintura Rápida 'Ciudad de Guadix' celebra este 2025 dos décadas de trayectoria, "consolidándose como un referente cultural de participación, talento artístico y promoción del patrimonio local a través de la pintura", han concluido.