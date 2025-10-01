Guadix (Granada) aprueba la presentación con Granada y Orce de la petición del Princesa de Asturias para María Pérez

GUADIX (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Guadix (Granada) ha aprobado por unanimidad en su sesión ordinaria del mes de septiembre presentar, junto a los consistorios de Orce, en el norte de la provincia, y de la capital granadina, la candidatura de la marchadora orcense María Pérez a los Premios Princesa de Asturias 2026 en la categoría de Deportes.

La petición se lanza en reconocimiento a "su extraordinaria trayectoria deportiva y a los valores que promueve a través de su esfuerzo, disciplina y perseverancia, así como solicitar la adhesión de otras instituciones y organismos deportivos de ámbito local, regional y nacional, así como de entidades culturales y educativas y a los propios ciudadanos de a pie, para apoyar la candidatura".

Según ha detallado el Ayuntamiento de Guadix en una nota de prensa, María Pérez ha logrado hazañas sin precedentes en el mundo del atletismo. En los recientes Campeonatos Mundiales de Atletismo de Tokio (Japón), lograba la medalla de oro en dos pruebas clave, las de 20 y 35 kilómetros de marcha atlética, "revalidando los conseguidos en Budapest (Hungría) dos años antes, lo que la convierten en la atleta más laureada de España".

"Estos triunfos han mostrado al mundo el talento que brota de nuestras tierras. Más allá de los aplausos y las medallas, su triunfo es un reflejo del esfuerzo colectivo de una comunidad que la apoyó desde sus inicios y la alentó a seguir adelante a pesar de los obstáculos", han indicado desde el consistorio accitano.

También fue destacada su participación en las Olimpiadas de París (Francia) en 2024, donde nuevamente demostró su excelencia "al conseguir una medalla de oro en 20 kilómetros marcha mixtos y una plata en individual de 20 kilómetros".

"Este logro no solo es un testimonio de su destreza, sino también una celebración de los valores que compartimos en nuestras localidades: esfuerzo, unión y pasión por el deporte. Cada vez que María compite, ella lleva consigo no solo su historia personal, sino también la de la provincia de Granada. Es un símbolo de las capacidades y aspiraciones de nuestra juventud, que se ven reflejadas en su éxito", han añadido desde el Ayuntamiento de Guadix.

"Al proponer su candidatura a los Premios Princesa de Asturias, buscamos reconocer el esfuerzo individual de María, pero también destacar la contribución colectiva que nuestras ciudades ha realizado a lo largo de los años. Este reconocimiento sería un merecido homenaje a su trayectoria, además de un impulso para que futuras generaciones sigan sus pasos, creyendo en sus capacidades y en el potencial que tienen para brillar", han concluido.