Guadix (Granada) promociona sus casas cueva como alternativa a quienes "huyen" del calor extremo en verano

Archivo - Centro de Interpretación de las Cuevas de Guadix. - WEB AYUNTAMIENTO DE GUADIX - Archivo

GUADIX (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

La ciudad granadina de Guadix promociona las bondades de sus tradicionales casas cueva --conocidas por mantener una agradable temperatura durante todo el año-- como alternativa para quienes en estos meses estivales "huyen" del calor.

Así, el Área de Turismo del Consistorio accitano desarrolla una nueva acción publicitaria turística en la edición de agosto de 2026 de la Revista Club Renfe, una publicación de amplia difusión nacional entre los viajeros que usan el tren como medio de transporte.

Bajo el lema '¿Huyendo del calor?... Refúgiate en Guadix', la campaña invita a descubrir uno de los grandes atractivos de la ciudad durante el verano como son sus emblemáticas casas cueva, que mantienen una temperatura natural agradable durante todo el año y por tanto se convierten en un refugio ideal frente a las altas temperaturas de esta estación.

A través de un comunicado, la Concejalía de Turismo que dirige Ana Martínez Romero destaca como con esta iniciativa se pone en valor "un recurso patrimonial y turístico único, que combina tradición, historia, sostenibilidad y confort, ofreciendo a los visitantes una experiencia diferente en un entorno singular".

Las casas cueva representan uno de los principales símbolos de Guadix, al norte de la provincia de Granada, y constituyen uno de los conjuntos habitados de arquitectura excavada más importantes de Europa.

"La presencia de Guadix en la Revista Club Renfe supone una excelente oportunidad para acercar la oferta turística del municipio a miles de potenciales visitantes que recorren el país en tren durante la temporada estival, contribuyendo a incrementar la visibilidad del destino y a consolidar su posicionamiento como una alternativa atractiva para disfrutar del verano lejos del calor extremo", exponen desde el Ayuntamiento.