Guardia Civil advierte de la peligrosidad "extrema" del barranco de Trevélez (Granada) tras el último accidente mortal

Archivo - Imagen de archivo de un rescate. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil alerta a los practicantes de deportes de aventura sobre la "peligrosidad extrema" actual del barranco de Trevélez, después de que el pasado 19 de septiembre se produjera un accidente mortal en uno de sus puntos críticos, concretamente en el rapel inmediatamente posterior a la poza de La Hoya.

El barranco de Trevélez, situado en la Alpujarra granadina, es uno de los descensos más técnicos y complejos de Andalucía y España.

Está catalogado como V5-A6-V, una clasificación que implica tramos muy verticales, ausencia de escapatorias y un caudal especialmente exigente, incluso en condiciones normales de agua.

El recorrido destaca por sus paredes verticales rojizas, su estrechamiento progresivo y sus aguas ferruginosas (ricas en hierro), que ocultan el fondo e impiden una correcta lectura de la caída, aumentando el riesgo en saltos y zonas profundas.

El día 23 de septiembre, los especialistas del GREIM llevaron a cabo una inspección técnica del barranco y confirmaron que las recientes riadas han provocado cambios significativos en la configuración del cauce.

Durante la revisión se observaron nuevos resaltes y rápeles generados por el desplazamiento de bloques de roca, variaciones en la profundidad de varias pozas y movimientos de agua más complejos en zonas encajonadas.

También se constató la pérdida de anclajes afectados por el caudal, así como la instalación de nuevos puntos de aseguramiento y el refuerzo de los pasamanos existentes. Estas alteraciones han modificado la progresión habitual del descenso y han elevado de forma notable la dificultad y el riesgo.