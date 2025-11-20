La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en la provincia de Granada cometida por falsos comerciales

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha alertado sobre una nueva modalidad de estafa detectada en municipios del área metropolitana de la provincia de Granada, donde el presunto autor se hace pasar por comercial para engañar a sus víctimas.

El estafador acude a los domicilios y se hace pasar por un vendedor de artículos de menaje para el hogar, o bien como representante de una entidad financiera.

Una vez se gana la confianza de las víctimas, logra que firmen contratos para la compra de productos que nunca llegan a recibir o que formalicen nuevos préstamos con el pretexto de cancelar otros anteriores, haciéndoles creer que los nuevos son más beneficiosos e incluso ofreciéndoles regalos por formalizar el nuevo préstamo.

En estos casos, se da otra nueva estafa, ya que para obtener estos regalos les pide que pasen la tarjeta bancaria por un datáfono para que mediante el cobro figuren a su nombre, y una segunda vez para reintegrarles el importe abonado, cuya devolución nunca se llega a efectuar.

La Guardia Civil ya ha puesto a disposición judicial al presunto autor como investigado por dos delitos de estafa y usurpación del estado civil.

Esta persona, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, dirige principalmente su actividad delictiva a aquellas personas que pertenecen a colectivos vulnerables.

Por ello, la Guardia Civil aconseja estar alerta y desconfiar de cualquier persona que se presente en el domicilio haciéndose pasar por un comercial y ofreciendo promociones, ventajas o regalos, ya que podría tratarse de una estafa.