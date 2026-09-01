La Guardia Civil auxilia a 38 personas tras 28 rescates de montaña en Granada durante los meses de julio y agosto - GUARDIA CIVIL

GRANADA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) y la Unidad Aérea (UAER) de la Guardia Civil de Granada han llevado a cabo 28 intervenciones en espacios naturales de la provincia granadina durante los meses de julio y agosto. Estas actuaciones se desarrollaron en los términos municipales de Otívar, Nigüelas, Pórtugos, Capileira, Trevélez, Güéjar Sierra, Dílar, Monachil, Huétor Santillán, Víznar y Castril. Dos tercios de los rescates requirieron apoyo aéreo.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado en una nota informativa, en la que precisa que en total fueron auxiliadas 38 personas (26 varones y 12 mujeres), con edades comprendidas entre los 19 y los 63 años, incluyendo tres menores de edad, que realizaban actividades deportivas principalmente en barrancos y en zonas de media y alta montaña.

La actuación conjunta y coordinada entre ambas especialidades de la Guardia Civil, permitió resolver con éxito todas las intervenciones, garantizando la evacuación segura de los afectados y la atención sanitaria en los casos en que fue necesaria.

RÍO VERDE, PRINCIPAL PUNTO DE INTERVENCIÓN DEL VERANO

La actividad en barrancos, principalmente en el barranco de Río Verde en el término municipal de Otívar, concentró el mayor número de intervenciones durante este periodo, con un total de once rescates. La mayoría de los accidentes estuvieron relacionados con saltos en pozas, lesiones en extremidades inferiores, resbalones en zonas encajonadas y actividades guiadas en las que los barranquistas no pudieron continuar por sus propios medios.

Varias de estas actuaciones requirieron maniobras de elevada dificultad con la grúa del helicóptero, condicionadas por el encajonamiento que presenta el cauce del río entre paredes de gran verticalidad.

Entre los casos atendidos destacan, por ejemplo, el del día 23 de julio, con dos rescates sucesivos por lesiones en pierna y tobillo; el 25 de julio, con la caída de una persona que sufrió una lesión lumbar tras saltar a una poza, siendo necesaria su evacuación mediante ciclos de grúa en un tramo encajonado; y el 26 de julio, cuando se realizaron tres intervenciones consecutivas, entre ellas la caída de un barranquista que se lanzó desde unos 16 metros de altura, siendo evacuado a pie en camilla por la estrechez del cauce.

SIERRA NEVADA, SEGUNDA ÁREA DE MAYOR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sierra Nevada fue el segundo escenario con mayor número de intervenciones estivales, con rescates motivados principalmente por agotamiento, desorientación, lesiones en extremidades inferiores y problemas derivados de la altitud.

Las actuaciones se concentraron en zonas de alta montaña como los Lavaderos de la Reina, la Laguna de la Mosca, el refugio de El Caballo o el entorno del Pico Trevenque, donde la combinación de distancia, desnivel y meteorología condicionó el acceso y la evacuación de los accidentados.

En varios de estos servicios fue necesario el apoyo del helicóptero para garantizar una extracción de los mismos de forma rápida y segura.

Concretamente, destacan dos intervenciones especialmente complejas en el término de Güéjar Sierra: el 25 de julio, con el rescate de una senderista lesionada en las Chorreras de la Mosca, y el 1 de agosto, con la evacuación de un montañero con síntomas severos de mal de altura en los Lavaderos de la Reina.

En ambos casos, las fuertes rachas de viento y la ausencia de zonas seguras de aproximación exigieron maniobras aéreas de alta precisión que pusieron de manifiesto la gran pericia de los pilotos de la UAER de Granada.