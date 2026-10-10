La Guardia Civil de Córdoba celebra su Patrona el próximo día 12 de octubre con varios actos

Archivo - Desfile durante el acto central de la celebración de la patrona de la Guardia Civil, en el Paseo de Roma, a 6 de octubre de 2024, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Javier Pulpo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba celebrará el próximo lunes, día 12 de octubre, la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona del Cuerpo, con un acto institucional que tendrá lugar en la Avenida Medina Azahara nº 2, sede de la Comandancia, de la Guardia Civil. Este evento principal comenzará sobre las 10,00 horas con el Izado de la Enseña Nacional.

Según ha detallado la Benemérita en una nota, una vez finalizado este acto, entorno a las 10,45 horas y para todas aquellas personas que deseen presenciarlo, tendrá lugar la citada Avenida Medina Azahara, frente a la sede de la Comandancia, un desfile militar en el que intervendrán distintas unidades del cuerpo, tales como una escuadra de gastadores, dos secciones compuestas una de ellas por guardias alumnos, otra por guardias civiles de la Comandancia y una tercera sección de guardias civiles de distintas especialidades también destinados en nuestra Comandancia, así como vehículos que habitualmente son utilizados por los guardias civiles en su servicio diario.

Posteriormente, a las 12,30 horas, en la Mezquita-Catedral de Córdoba, el obispo de la Diócesis de Córdoba Monseñor Jesús Fernández González, oficiará la Santa Misa en honor de la Virgen del Pilar, para todas aquellas personas que voluntariamente deseen asistir.