La Guardia Civil de Córdoba investiga por conducción temeraria a un motorista que huyó cuando se le dio el alto

Un agente junto a una furgoneta de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un motorista, por la presunta comisión de delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, ya que el conductor investigado se dio a la fuga, a gran velocidad y sin respetar las normas de circulación, tras desobedecer las indicaciones de los agentes cuando le dieron el alto.

En concreto y según ha informado la Benemérita en una nota, fueron agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba, que se encontraban realizando un servicio de vigilancia de carreteras el pasado 15 de octubre en la carretera autonómica A-431, quienes procedieron a parar al conductor de una motocicleta para notificarle una infracción observada. Sin embargo, el motorista hizo caso omiso, dándose a la fuga.

El conductor de la motocicleta y único ocupante, huyó del lugar circulando a gran velocidad, sin atender a las indicaciones de los agentes, adentrándose en la barriada periférica cordobesa de El Higuerón, donde realizó maniobras peligrosas, tanto para su persona, como para el resto de usuarios de la vía, prescindiendo de las más elementales normas del deber de cuidado y de la seguridad del tráfico.

Así, tras recorrer aproximadamente tres kilómetros y adentrarse en una zona de parcelaciones, el conductor abandonó la motocicleta y continuó su huida a pie, siendo finalmente localizado por agentes pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba.

El conductor implicado, según han precisado desde el Instituto Armado, se enfrenta a una pena de prisión de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.