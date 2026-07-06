Un guardia civil de Córdoba obtiene un permiso que le denegaron por no ser mujer

Archivo - Agente de la Guardia Civil junto a un vehículo del Instituto Armado. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Córdoba han obtenido un logro judicial que en esta ocasión es "inédito y abre la puerta para muchos otros casos idénticos", tras asesorar a un guardia civil destinado en el Destacamento Fiscal de Córdoba, al que se le denegaron los días de permiso por asuntos particulares que no pudo disfrutar en su momento por encontrarse haciendo uso de sus permisos de paternidad y lactancia.

Según ha informado AUGC, su solicitud inicial fue desestimada sucesivamente por el coronel jefe de la Comandancia de Córdoba y por el general jefe de la Zona de Andalucía, "por el mero hecho de no ser mujer", ante lo cual, representado por los servicios jurídicos de AUGC, interpuso un recurso que fue estimado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Sevilla.

Ese dictamen judicial fue recurrido en apelación por la Abogacía del Estado, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencia confirmando la anterior, por lo que ahora "la Guardia Civil deberá ejecutar el mandato judicial, que reconoce el derecho del agente a esos días de permiso que no pudo disfrutar o, en su defecto, a ser indemnizado económicamente en caso de no ser posible ya su disfrute".

Este caso evidencia que, "mientras la normativa y la jurisprudencia caminan con paso firme hacia la igualdad real entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad en la crianza, la Dirección General de la Guardia Civil sigue aferrándose a lecturas literales y desfasadas de la norma para negar derechos evidentes a los guardias civiles". "Y no parece que lo haga por desconocimiento --que también sería grave--, sino por cálculo interesado, ya que muy pocos de los afectados recurren ante el temor a una posible condena en costas si pierden el pleito, por lo que la administración sale ganando aunque la razón no esté de su parte", han apuntado desde AUGC.

CRITERIO JUDICIAL "NÍTIDO Y NOVEDOSO"

El abogado de AUGC, Miguel Carbajo, quien ha representado al afectado, ha declarado que "el razonamiento que ha respaldado la justicia, tanto en primera instancia como ahora en apelación, es tan sencillo como contundente", a lo que ha agregado que "la norma reguladora de vacaciones, permisos y licencias del personal de la Guardia Civil permite recuperar, en el período anual siguiente, los días de asuntos particulares que no se hayan podido disfrutar por causa de embarazo o parto". "La literalidad de ese precepto se refiere sólo a la mujer, heredera de una época en la que estos permisos se concebían como algo exclusivamente ligado al hecho biológico de la maternidad", ha indicado.

No obstante, ha subrayado que "el marco normativo ha cambiado profundamente desde entonces", de modo que "ya no se habla de permisos por parto, sino de permisos por nacimiento, tanto para la madre biológica como para el otro progenitor, con un contenido y un alcance equiparables, orientados a la corresponsabilidad entre ambos y a la conciliación real de la vida personal y familiar".

"A la vista de esa evolución, los tribunales que se han pronunciado sobre la cuestión coinciden en que negar al padre el mismo derecho que a la madre, por el simple hecho de que la letra de una orden de 2016 no se haya actualizado, supone una discriminación por razón de sexo que no tiene cabida en nuestro ordenamiento ni en la Constitución", ha manifestado.

Por otro lado, el responsable jurídico de AUGC en Córdoba, Francisco Cruz, ha expresado que "esta sentencia es muy relevante, hasta el punto de que se va a plantear en el Consejo de la Guardia Civil que el criterio fijado por estos órganos judiciales sea trasladado a todas las unidades". De hecho, "la Dirección General sabe, o debería saber, que su posición en esta materia no se sostiene, pero sigue manteniéndola para denegar solicitudes, obligando a cada guardia civil afectado a iniciar en solitario un procedimiento judicial largo, costoso y desgastante, con el único fin de hacer valer un derecho que ya debería estar reconocido sin necesidad de pleitear", ha advertido.

Además, ha añadido que "esto es indignante, porque no es un caso aislado ni una duda interpretativa razonable, sino una forma de proceder que se repite". "Se deniegan derechos con fundamentos jurídicos débiles, sabiendo que muchos compañeros, ante el riesgo de tener que asumir las costas del procedimiento si el recurso no prospera, optarán por no reclamar", ha relatado, para apostillar que "es una apuesta cómoda para quien la hace desde un despacho, pero que se paga con el tiempo, el dinero y el desgaste personal de quienes sí deciden defender lo que es suyo".

"Desde AUGC no vamos a permitir que esa apuesta salga gratis", ha aclarado, para enfatizar que "cada sentencia como esta no es sólo una victoria individual para el compañero afectado, sino un precedente que refuerza la posición de todos los demás guardias civiles que se encuentren en la misma situación y que hasta ahora no se habían atrevido a reclamar".