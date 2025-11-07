La Guardia Civil destapa una estafa online de 552.000 euros a empresas olivareras de Córdoba y Sevilla

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha culminado una operación que venía desarrollando en la provincia de Córdoba en relación con una estafa a través de internet que se ha saldado con 14 personas, siete empresas y nueve cuentas bancarias investigadas, tras la supuesta estafa de cerca de 552.000 euros a empresas olivareras afincadas en Córdoba y Sevilla.

Según informa la Benemérita en una nota, las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba de que se había producido una estafa de 'BEC (Business email compromise)' de 552.000 euros, realizada mediante 'MitM (Man-in-the-Middle)', en la que se encontraban relacionadas y perjudicadas tres empresas olivareras afincadas en Córdoba y una empresa ubicada en Sevilla, todas ellas relacionadas con la venta de aceitunas y la comercialización de aceite de oliva.

Las primeras investigaciones permitieron saber que en los correos de empresa de las mismas se había producido una intromisión ('Man-in-the-Middle') en las comunicaciones, tanto del proveedor como de los clientes, pudiendo acceder a los datos de los correos y de facturación contenidos en ellos.

Posteriormente se realizó una sustitución fraudulenta de documentación mercantil, facturas extraídas a través de la entrada en los servidores de los dominios de las empresas implicadas o a través de correos 'phising' para, después, hacerse pasar por estas empresas como el emisor de correos corporativos ('Business email compromise'), que comunicaron el cambio de cuenta bancaria habitual para el cobro de determinadas facturas a otra cuenta bancaria nueva.

El desarrollo de la investigación permitió a los investigadores de la Guardia Civil bloquear unos 402.000 euros de los 552.000 euros estafados. Asimismo, se ha investigado judicialmente a 14 personas y siete empresas ubicadas en diferentes ciudades del territorio nacional, así como nueve cuentas bancarias relacionadas con blanqueo de capitales.

Estas personas y empresas eran receptoras de transferencias procedentes de la cuenta bancaria fraudulenta y del dinero inicialmente estafado y las compraventas que supuestamente respaldaban las transferencias investigadas estaban realizadas por ciudadanos nigerianos o sociedades a nombre de ciudadanos nigerianos, los cuales se continuarán investigando al poder constituir un grupo criminal específico dedicado al blanqueo de capitales.

La operación continúa abierta y no se descarta la investigación de más personas y empresas. Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.