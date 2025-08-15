La Guardia Civil detiene en Belalcázar (Córdoba) a una persona por un delito continuado de daños en vehículos

BELALCÁZAR (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Hinojosa del Duque, en colaboración con la Policía Local de Belalcázar, ha detenido a una persona como presunta autora de un delito continuado de daños en varios vehículos en la localidad cordobesa de Belalcázar.

La Guardia Civil ha tenido conocimiento a través de varias denuncias recibidas en el Puesto de Hinojosa del Duque y en Policía Local de Belalcázar, que al parecer una persona durante la madrugada de los días 24 al 28 de julio, se había estado dedicando a pichar ruedas de vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública del citado municipio, según ha comunicado la Benemérita en una nota.

Tras las pertinentes inspecciones oculares y tras las primeras gestiones practicadas, se ha podido verificar que el supuesto autor había pinchado 100 ruedas de distintos vehículos, valorado todo ello en más de 2.900 euros.

Además, gracias a la colaboración ciudadana, se ha logrado abrir una línea de investigación que ha permitido identificar al supuesto autor, tras obtener indicios suficientes de su participación en los hechos.

Por todo ello, como resultado de la investigación, el pasado 11 de agosto se pudo proceder a la detención de una persona como supuesta autora de un delito continuado de daños en vehículos. Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.