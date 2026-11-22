Archivo - Agente de la Guadia Civil - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Ineptus, ha detenido a dos hombres, de 45 y 48 años, como presuntos autores de nueve delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en cortijos rurales de los municipios de Las Gabias, Santa Fe y Dúrcal. Está prevista la detención de un tercer implicado "en los próximos días".

La investigación, desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Armilla, se inició a principios del pasado mes de octubre tras detectarse una serie de robos en inmuebles rurales con el mismo patrón de actuación.

El valor de las herramientas, alimentos y enseres sustraídos ascendió a cerca de 3.000 euros, según se recoge en un comunicado.

Durante semanas, los investigadores analizaron numerosas imágenes captadas por cámaras de seguridad en los lugares afectados.

Las gestiones practicadas permitieron determinar la participación de tres varones que actuaban de forma coordinada y seguían un mismo modus operandi, accediendo a las fincas durante la noche mediante el escalo, la fractura de cerramientos y el uso de herramientas tipo cizalla para forzar la entrada a las propiedades.

Fruto de las pesquisas, los agentes lograron identificar plenamente a uno de los sospechosos, conocido por sus antecedentes por delitos de naturaleza similar, y practicaron un registro domiciliario en el que localizaron indicios que reforzaban su presunta participación en los hechos investigados, procediendo a su detención el pasado 19 de noviembre.

La continuación de las diligencias permitió posteriormente identificar a los otros dos implicados. Uno de ellos fue localizado y detenido ese mismo día. Asimismo, los agentes verificaron que tenía en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Santa Fe, que decretó el ingreso en prisión del varón sobre el que pesaba la requisitoria judicial y la puesta en libertad del otro.