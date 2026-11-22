GUARDIA CIVIL

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Badalatosa (Sevilla) a un vecino de 21 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza, otro de falsedad documental y otro contra la seguridad vial.

La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado 30 de octubre que se había producido un robo en el interior de un vehículo estacionado en la localidad de Herrera (Sevilla), donde autor desconocido, sustrajo las llaves de otro vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones, según un comunicado.

Ese mismo día en las inmediaciones del Hospital de Puente Genil, el presunto autor del robo, se dio a la fuga de una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en las inmediaciones, pudiendo observar los guardias civiles que el vehículo presentaba su matrícula modificada con cinta adhesiva, con el fin de dificultar la identificación y descubrimiento de la sustracción del vehículo.

Las gestiones practicadas por la Guardia Civil de Puente Genil permitieron identificar al presunto autor, quien carecía de permiso de conducir.

Ante ello y tras obtener indicios suficientes de su implicación en los delitos descritos, se procedió a su detención en Badalatosa como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza, uno de falsedad documental y otro contra la seguridad vial.

Las diligencias instruidas, así como la persona detenida, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.