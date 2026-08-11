Guardia Civil en Granada anuncia un amplio dispositivo por el eclipse con especial atención a Sierra Nevada y Geoparque

Archivo - Un agente del Seprona con unos prismáticos. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada establecerá este miércoles un dispositivo especial de prevención y seguridad con motivo del eclipse solar, ante la previsible presencia de ciudadanos en distintos puntos de la provincia para observar el fenómeno astronómico. Sierra Nevada y el Geoparque serán dos de los puntos a los que la Benemérita prestará especial atención.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado en un comunicado, en el que detalla que el dispositivo tendrá un carácter amplio, flexible y dinámico, adaptándose en cada momento a la afluencia de personas y a las necesidades que puedan surgir dada la amplitud del ámbito territorial de responsabilidad de la Guardia Civil en Granada y la posibilidad de contemplar el eclipse desde numerosos lugares.

Se reforzará especialmente la vigilancia en zonas elevadas, espacios naturales, áreas rurales y lugares de difícil acceso, donde puedan producirse concentraciones de personas, prestando atención a entornos como Sierra Nevada o el Geoparque, sin perjuicio de la presencia y capacidad de actuación de la Guardia Civil en el conjunto de la provincia.

El operativo incrementará tanto la actividad preventiva como la capacidad de respuesta, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad vial, facilitar los desplazamientos y prevenir riesgos para las personas y para el medio natural, especialmente aquellos relacionados con incendios forestales o con el acceso a zonas aisladas.

Participarán efectivos de Seguridad Ciudadana, Seprona, Equipo Pegaso, Agrupación de Tráfico, GREIM y Unidad Aérea, que actuarán de manera coordinada para proporcionar una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

La Guardia Civil pretende así crear un entorno seguro para que la ciudadanía pueda disfrutar del eclipse con normalidad, haciendo compatible la observación del fenómeno con la seguridad de las personas, la movilidad y la protección del entorno natural.