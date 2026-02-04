La Guardia Civil de Granada auxilia a una enfermera atrapada al intentar cruzar una zona de vadeo del río Cubillas

Rescate en el entorno del río Cubillas. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla del Destacamento de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sierra Nevada ha auxiliado a una enfermera cuando regresaba de su lugar de trabajo y quedó atrapada al intentar cruzar una zona de vadeo del río Cubillas.

El vehículo quedó encajado en el barro, a escasos centímetros de caer al lecho del río, tras seguir, al parecer, las indicaciones del navegador GPS.

Ante la peligrosidad de la situación, los agentes coordinaron la extracción con la colaboración de un tractor, logrando ponerla a salvo y retirar el turismo del lugar.

La Guardia Civil de Granada mantiene desplegado un amplio dispositivo de vigilancia y respuesta con motivo de la borrasca Leonardo, que está provocando intensas lluvias, inundaciones y crecidas de cauces en distintos puntos de la provincia.

En este operativo se encuentran trabajando más de 600 efectivos de la Comandancia de Granada para atender incidencias, garantizar la seguridad y prevenir riesgos derivados del temporal.

Desde el inicio del episodio, se han realizado 70 auxilios a personas y vehículos y se ha procedido al desalojo de 26 personas ante el riesgo de derrumbe o desprendimientos.

Asimismo, hace unas horas, la Guardia Civil ha rescatado a dos perros de raza pastor alemán que se encontraban en grave riesgo de ahogamiento en el interior de una finca completamente inundada en la localidad de Huétor Tájar.

Los animales, exhaustos y con dificultades para mantenerse a flote, fueron auxiliados por los agentes con la valiosa colaboración de dos operarios de ADIF que trabajaban en las inmediaciones, consiguiendo extraerlos del agua en aparente buen estado, aunque visiblemente debilitados.

Igualmente, otros dos perros tuvieron que ser rescatados de un sótano por agentes de la Guardia Civil en Benalúa de las Villas.

Para garantizar una perspectiva amplia del fenómeno y mejorar la respuesta operativa, se han efectuado sobrevuelos por parte de la Unidad Aérea, así como apoyo mediante drones, con especial atención a zonas inundables, cauces con crecidas y puntos con riesgo de desprendimientos.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones durante episodios meteorológicos adversos: evitar circular por caminos anegados, no atravesar vados ni cauces con agua, y no acceder a zonas inundadas o inestables, siguiendo siempre las indicaciones de los servicios de emergencia.