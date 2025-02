La Guardia Civil de Granada desarticula un grupo criminal especializado en robar establecimientos de hostelería

GRANADA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Maxus, ha desarticulado un grupo criminal especializado en robar en establecimientos de hostelería del área metropolitana de Granada, cuyos integrantes también se dedicaban al cultivo y tráfico de droga en un centro de producción de marihuana de Pinos Puente.

En la fase de explotación de esta operación, la Guardia Civil ha detenido a cuatro individuos de entre 19 y 40 años con un amplio historial delictivo como supuestos autores de al menos diez delitos de robo con fuerza, así como de otros de organización criminal, de robo de uso de vehículo a motor, de cultivo y tráfico de drogas y de defraudación de electricidad.

Los agentes del equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada han realizado cinco registros domiciliarios y otro en una nave industrial de Pinos Puente en el que se han recuperado cuatro furgonetas robadas de un almacén de Santa Fe y más de 14.000 botellines de cerveza robados de un camión estacionado en un área de servicio de Huétor Tájar, en el Poniente de Granada.

También se han intervenido más de 7.800 euros, una pistola de aire comprimido y la maza con la que destrozaban las puertas de los establecimientos que asaltaban, han detallado desde la Guardia Civil en una nota de prensa este jueves.

En uno de los domicilios registrados la Guardia Civil ha desmantelado un centro de producción de marihuana en el que los agentes encontraron 101 plantas de cannabis, 95 gramos de hachís, 940 gramos de marihuana y una doble acometida ilegal a la red eléctrica.

Los integrantes de este grupo criminal comenzaron a robar el pasado mes de septiembre de 2024 y los robos se fueron sucediendo en establecimientos de hostelería de distintas localidades del cinturón metropolitano granadino hasta el 17 de enero de 2025. Los detenidos utilizaban dos coches, uno propiedad de uno de ellos desde el que el conductor hacía labores de vigilancia y otro robado que utilizaban para cargar los objetos robados en los bares asaltados.

Uno de los robos, no obstante, no ocurrió ni en un bar ni en una cafetería, sino en un almacén del término municipal de Santa Fe donde los ahora detenidos se apoderaron de cuatro furgonetas, que han sido recuperadas, y de un turismo, el cual aún no ha sido localizado.

El robo que desencadenó la fase de explotación de esta operación tuvo lugar el pasado día 27 de enero en Huétor Tájar. Los detenidos rajaron supuestamente la lona de un camión y se apoderaron de once palés de botellines de cerveza: 14.256 tercios que "transportaron en uno de los furgones robados en Santa Fe hasta un almacén en Pinos Puente".

Los investigadores del equipo de Patrimonio de Policía Judicial ya habían obtenido indicios de quiénes eran los sospechosos de los robos investigados y de dónde guardaban los objetos robados hasta que conseguían darles salida.

Con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, los agentes de Policía Judicial registraron el almacén de Pinos Puente y dentro recuperaron la cerveza y las cuatro furgonetas robadas.