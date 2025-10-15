La Guardia Civil investiga a dos personas por presunto furtivismo en un paraje de Santiago-Pontones (Jaén)

JAÉN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos hombre de 24 y 33 años, vecinos de las localidades de Murcia y Alicante, por presunto furtivismo en un paraje del término municipal de Santiago-Pontones (Jaén).

La actuación, desarrollada por miembros del puesto de Santiago de la Espada, tuvo lugar durante un servicio nocturno de vigilancia, enmarcado en los dispositivos de prevención del furtivismo en la provincia, según ha informado este miércoles el Instituto Armado.

Los agentes interceptaron un vehículo el paraje denominado Cañada Hermosa, ubicado en el término de Santiago-Pontones y dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. En su interior, sorprendieron a ambas personas con un rifle dispuesto para disparar y un visor nocturno.

Los han investigado como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna silvestre y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villacarrillo.