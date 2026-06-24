La Guardia Civil investiga la muerte de un joven al caer desde un balcón en Almuñécar (Granada)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga la muerte de un joven al precipitarse este miércoles desde un balcón de un edificio en la localidad costera de Almuñécar (Granada), según han detallado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Un particular ha alertado al 112 al filo de las ocho de la mañana de que el joven yacía en el suelo tras caerse desde la terraza de este edificio situado en la calle de Livry-Gargan, según han detallado a Europa Press desde el centro coordinador de emergencias.

El 112 ha alertado a la Guardia Civil, efectivos sanitarios y la Policía Local, cuyos agentes desplazados al lugar han confirmado que el joven estaba muerto.

La Guardia Civil ha inspeccionado la zona y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de esta muerte, de la que hasta el momento no han trascendido más datos.