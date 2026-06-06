La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio octogenario en Peal de Becerro (Jaén)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial (imagen de archivo). - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de dos cadáveres pertenecientes a un matrimonio octogenario --un hombre y una mujer-- en el interior de una vivienda en el municipio de Peal de Becerro (Jaén), según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Jaén a Europa Press.

Asimismo, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado también a esta agencia que sobre las 21,10 horas de este pasado viernes, el teléfono 112 recibió una llamada alertando de que habían encontrado a dos personas de avanzada edad fallecidas dentro de su domicilio, ubicado en la calle Plaza Castor de dicha localidad jiennense.

Acto seguido, la sala coordinadora dio el aviso a efectivos del servicio sanitario 061, Policía Local y Guardia Civil para que se desplazaran hasta el lugar de los hechos.

En estos momentos, se desconocen las causas del fallecimiento de la paraje y el Instituto Armado permanece a la espera de la resolución de la autopsia para esclarecer las incógnitas que envuelven al caso, según ha indicado la Subdelegación.