La Guardia Civil investiga a una persona por la captura ilegal de pájaros cantores fringílidas en Beas de Segura (Jaén)

Archivo - Imagen de archivo de un Pinzón cebra - UGR - Archivo

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, concretamente agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Jaén, ha investigado a un vecino de Beas de Segura (Jaén) como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna silvestres por la captura de especies protegidas de pájaros cantores mediante el empleo de artes prohibidas.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación detectó la venta en el mercado ilegal de aves fringílidas que, presuntamente, habían sido capturadas mediante métodos prohibidos.

Durante la investigación, los agentes sorprendieron al investigado en el paraje conocido como Vistalegre, en Beas de Segura, cuando capturaba ejemplares de aves fringílidas mediante dos redes abatibles de 5 y 10 metros de longitud, respectivamente, y aproximadamente tres metros de altura, instaladas en una zona de paso habitual de estas aves.

Durante la inspección practicada en el lugar, se localizaron varios tallos impregnados con pegamento colocados en las proximidades de un punto de agua, aprovechando la época estival y la afluencia de aves a este tipo de enclaves para descansar y abrevar. Estos métodos de captura, además de estar prohibidos, resultan especialmente perjudiciales por su carácter masivo y no selectivo, pudiendo afectar indiscriminadamente a distintas especies de aves silvestres.

Asimismo, en una de las redes se halló atrapado un ejemplar joven de mirlo común (Turdus merula), que fue liberado por los agentes en el mismo lugar tras comprobar su estado. Las diligencias instruidas, junto con los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.