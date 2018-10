La Guardia Civil de Jaén reforzará su presencia en el campo para evitar ilegalidades y hurtos de aceituna en la recogida

Publicado 23/10/2018 15:11:01 CET

JAÉN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Jaén reforzará su presencia en el campo para evitar ilegalidades y hurtos de aceituna durante la recolección en la que es la principal campaña agrícola de la provincia, unas tareas que contarán con la implicación de en torno a un millar de agentes.

Así lo ha señalado la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, tras la reunión celebrada este martes para analizar los preparativos del dispositivo de seguridad y control laboral para la recogida de este fruto, que se pondrá en marcha a lo largo del próximo mes de noviembre.

En el encuentro, que ha contado también con la delegada de la Junta, Ana Cobo, responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, Inspección de Trabajo y representantes de las organizaciones agrarias, Madueño ha confiado en que la campaña se desarrolle sin contratiempos, como viene ocurriendo en los últimos años.

Según ha explicado, serán alrededor de 1.000 agentes de la Guardia Civil los que participen en este operativo, entre los que ha citado 650 efectivos de los 67 puestos de la provincia más 150 de tráfico, que además de su presencia en el campo, prestarán especial vigilancia en las almazaras y puestos receptores de aceituna, además de controlar su transporte.

Estas fuerzas se verán reforzadas con los dos equipos Roca (especializados contra robos en el campo) que, integrados por cinco miembros cada uno, tienen su base en Úbeda y Martos y por la policía adscrita de la Junta de Andalucía. También participará en este servicio, en las zonas de su ámbito, la Policía Nacional, pidiéndose asimismo a los ayuntamientos la colaboración de la Policía Local.

Al hilo, ha recordado que se mantendrán los controles en las almazaras y puntos de compra de aceituna, que habrán de disponer de un libro de registro de recepción y que, además, el transportista pondrá a su disposición la documentación precisa sobre la carga, como la guía conduce, la procedencia del fruto.

"De lo que se trata es de que no haya ni un kilo de aceituna que no esté debidamente documentado", ha señalado la subdelegada no sin valorar la "eficaz" actuación de las fuerzas de seguridad en la prevención y resolución de los robos de aceituna.

En este sentido, ha resaltado que en la pasada campaña hubo un 40 por ciento menos de aceituna sustraída con respecto a la anterior y la Guardia Civil consiguió recuperar 187.634 kilos de los 300.537 cuya sustracción se había denunciado.

Ha aprovechado, además, para pedir la colaboración de los agricultores para evitar robos, por un lado, alertando a las fuerzas del orden si observan movimientos sospechosos y, por otro, evitando dejar en el campo la aceituna recogida, poniéndolo así más fácil a los posibles ladrones.

De manera paralela, la Inspección de Trabajo realizará en las explotaciones agrarias sus habituales tareas para evitar que en los tajos se produzcan casos de contratación irregular de trabajadores y de utilización de maquinaria sin las correspondientes medidas de seguridad.

Esta labor, a pesar de tener un efecto más preventivo que sancionador, está generalizando entre los propietarios la exigencia legal de contratar de forma regular a sus empleados, según ha comentado Madueño.

De hecho, ha precisado que, de las aproximadamente 350 inspecciones que en el año anterior se llevaron a cabo, no se encontró ninguna situación irregular. En esta campaña Inspección de trabajo destinará para realizar estas inspecciones doce inspectores y diez subinspectores.

En lo que respecta al inicio de la rebusca, se ha visto como fecha más probable el 1 de marzo, aunque siempre con la posibilidad de modificarla según transcurra la campaña.

COORDINACIÓN

De su lado, la delegada del Gobierno andaluz ha hecho hincapié en que las administraciones y organizaciones implicadas en la campaña de la aceituna trabajan "de forma muy coordinada, para que todo transcurra dentro de la legalidad y la seguridad".

Ha incidido en que la Policía de la Junta colaborará a través del equipo de Protección Medioambiental, que tiene entre las funciones encomendadas, las específicas de prevención de la sustracción de la aceituna.

Para Cobo, tanto esta reunión de planificación para el dispositivo de seguridad como la próxima reunión del foro de la inmigración para coordinar la atención a temporeros inmigrantes --que se celebrará a comienzos de noviembre--, "son dispositivos que ya están muy rodados, mejorados con el tiempo y que hace que en los últimos años transcurran la campaña, prácticamente, sin ningún incidente o novedad".

"Toda la provincia está muy concienciada de la importancia que tiene la campaña de recogida de aceituna, y de que hay que hacer las cosas bien, con seriedad, dentro de la legalidad y con la máxima seguridad", ha afirmado la delegada, quien ha añadido que el aforo de la Junta sobre la producción de aceite de oliva se presentará este jueves .

Así las cosas, ha agradecido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la Inspección del Trabajo así como el compromiso de los agricultores y "el trabajo fundamental" de las organizaciones agrarias por su labor de concienciación en esta materia.