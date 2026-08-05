La Guardia Civil neutraliza dos proyectiles de la Guerra Civil en Fuente Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo

Dos proyectiles usados durante la pasada Guerra Civil Española, uno hallado en una finca agrícola de Fuente Obejuna y el otro, en una planta de reciclaje de Peñarroya-Pueblonuevo, en el norte de Córdoba. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha destruido dos proyectiles usados durante la pasada Guerra Civil Española, uno hallado en una finca agrícola de Fuente Obejuna y el otro, en una planta de reciclaje de Peñarroya-Pueblonuevo, en el norte de la provincia de Córdoba.

Según ha informado la Benemérita, un ciudadano avisó de que en una finca agrícola del término municipal de Fuente Obejuna había encontrado lo que pudiera tratarse un proyectil de artillería. Inmediatamente, la patrulla de la Guardia Civil más cercana se personó en el lugar indicado, localizando el objeto visualmente, señalizando y acordonando así la zona para seguridad de terceras personas.

Ante ello, los agentes alertaron a los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax-NRBQ) de la Comandancia de Sevilla, que se desplazaron a dicha localidad.

Paralelamente, un trabajador de la planta de reciclaje de Peñarroya-Pueblonuevo comunicó el hallazgo entre diversa chatarra de lo que pudiera ser un proyectil de similares características al anterior.

Los especialistas Tedax-NRBQ de la Guardia Civil examinaron ambos proyectiles en sus lugares de aparición, confirmando que ambos se trataban de dos piezas de artillería rompedoras del calibre 75 milímetros, con espoleta modelo 96, con una carga de pólvora ordinaria de 240 gramos. Se empleaban en los cañones de 75 milímetros Krupp, reglamentario en el ejército español en la época de la Guerra Civil Española.

Ambos proyectiles fueron trasladados a un paraje habilitado para su posterior neutralización de forma controlada y segura.

La Guardia Civil recomienda ante el hallazgo de este tipo de artefactos que no se manipulen, ni se muevan; dado que, aunque por su aspecto exterior puedan parecer viejos y oxidados, el mecanismo de activación podría estar en perfectas condiciones, así como el explosivo que llevan en su interior. La actuación correcta es señalar debidamente su ubicación y poner inmediatamente los hechos en conocimiento de la Guardia Civil a través del teléfono 062.