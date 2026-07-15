La Guardia Civil no descarta "ninguna hipótesis" sobre la causa de los incendios en el área metropolitana de Granada

Imagen de archivo de un agente en un incendio. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando las circunstancias de los incendios que se han registrado en los últimos días en la capital y el área metropolitana de Granada y no descarta "ninguna hipótesis" sobre su origen, según han señalado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El último de estos incendios, ya extinguido, se declaró a primera hora de la mañana de este miércoles en una zona próxima a la antigua Azulejera, en el término municipal de Granada, que obligó a cortar el tráfico en la GR-3102, ya reabierta.

Las llamas se han originado en el entorno del barranco de San Jerónimo, en el límite con el municipio de Jun, donde el pasado lunes se declaró otro incendio con varios focos y otro al lado el pasado 5 de julio.

Este pasado martes día 14 se declaró otro en una zona agrícola junto al polígono Juncaril que se extendió a una zona de naves obligando a cortar la circulación en GR-30 y la conexión ferroviaria entre Granada y Albolote; en ambos ya restablecidos.

Todos los fuegos han quedado extinguidos y se suman a una lista de más de una decena de incendios en las dos últimas semanas en el área metropolitana cuyas causas están siendo investigadas.