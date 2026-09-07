La Guardia Civil no detecta sustancias peligrosas en el humo del incendio de la planta de reciclaje en Alhendín

Vista del incendio de una planta de reciclaje en Alhendín desde la localidad vecina de Ogíjares. - CEDIDA A EUROPA PRESS

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos especialistas TEDAX-NRBQ de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada se han desplazado hasta la zona del incendio declarado este lunes por la tarde en una planta de reciclaje de Alhendín (Granada), donde, tras realizar las mediciones y análisis correspondientes, han determinado en una primera valoración técnica que no se ha detectado la presencia de sustancias peligrosas en el humo.

Así lo ha informado la Guardia Civil en una comunicación, en la que señala que la valoración global de los posibles efectos sobre la salud corresponde, en su caso, a las autoridades competentes, a partir de los resultados obtenidos.

El incendio se ha declarado antes de la cuatro de la tarde en una planta de reciclaje privada de residuos de la construcción situada en Alhendín por causas que no han trascendido provocando una gran columna de humo visible desde distintos puntos del área metropolitana.

En las labores de extinción participan efectivos del Cuerpo de Bomberos de Granada y de la Diputación, que ha enviado a la zona un camión nodriza con capacidad para más de 14.000 litros a fin de ayudar a controlar las llamas.

Desde el dispositivo explican que el fuego está perimetrado y no se espera que se extienda más allá de la planta, desde donde surge una gran columna de humo negro debido a la presencia de plásticos y goma entre los materiales que han salido ardiendo mezclados con los desechos de la construcción.

La empresa se dedica a la clasificación, tratamiento y transformación de residuos o deshechos de la construcción para generar nuevas materias primas.