Guardia Civil prolonga el dispositivo de seguridad en Montefrío (Granada) y mantiene detenido al agresor

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MONTEFRÍO (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil mantiene este miércoles un dispositivo especial de seguridad en Montefrío (Granada) para evitar incidentes y garantizar la convivencia, después de que este pasado lunes un hombre de 45 años atacara a tres vecinos con un hacha, siendo detenido poco después. Dos mujeres continúan graves en el hospital.

La noche se ha desarrollado sin incidentes y la jornada ha comenzado "tranquila" en este municipio de algo más de 5.000 habitantes, según han informado a Europa Press desde el Instituto Armado.

La alcaldesa, Remedios Gámez, ha destacado en declaraciones a Europa Press el amplio dispositivo que ha blindado Montefrío para evitar incidentes. "Somos un pueblo pequeño y no estamos acostumbrados", ha reconocido, confiando en que las dos mujeres, que sufrieron varias heridas en el cráneo, se recuperen lo antes posible y que el municipio vaya recobrando poco a poco la normalidad.

El detenido permanece en dependencias de la Guardia Civil y la previsión es que no pase a disposición judicial hasta el jueves, agotando así el plazo máximo establecido para la detención preventiva.

En el marco de este dispositivo de seguridad se produjo en la noche del lunes la detención de un hombre de 36 años por presunto delito de resistencia y desobediencia a los agentes, sin que hayan trascendido más altercados.

La agresión se produjo cerca de las once de la mañana en la calle Fuente y Prado. Las víctimas iban caminando y el agresor atacó con el hacha a un hombre primero y posteriormente a las dos mujeres, que quedaron heridas de gravedad tras recibir los hachazos, teniendo que ser una de ellas evacuada en helicóptero.

El presunto agresor fue localizado y detenido sobre las doce del mediodía en un paraje rural cercano a la localidad.

La Comunidad Islámica de Montefrío ha condenado los hechos y ha llamado a la calma, así como a reforzar "los lazos de convivencia, especialmente en momentos difíciles como este".

En un comunicado, el colectivo ha sostenido que se trata de "hechos aislados" que no representan los valores de esta comunidad ni de la sociedad de Montefrío, "caracterizada por su historia de respeto y convivencia".

Junto a ello han manifestado su "solidaridad y cercanía con las personas heridas, así como con sus familias", deseando "una pronta y completa recuperación".