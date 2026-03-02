La Guardia Civil realiza tres rescates en montaña en Granada durante el fin de semana

Archivo - Rescate de la Guardia Civil en Granada. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y la unidad aérea de la Guardia Civil han llevado a cabo tres rescates en distintas zonas de montaña de la provincia de Granada durante el pasado fin de semana.

El primero de los rescates tuvo lugar el pasado sábado 28 de febrero sobre las 13,50 horas, tras recibir aviso de un accidente de un montañero en la zona del Circo del Alhorí, en el término municipal de Jérez del Marquesado, que resultó mortal como ya se informó el día de los hechos.

Ese mismo sábado, a las 18,20 horas, a través del 112, se recibió un nuevo aviso que alertó del accidente de una mujer en la vía ferrata John Hogbin, situada en el término municipal de Zafarraya.

La misma se había lesionado un pie al pasar por una de las tirolinas, lo que le impedía continuar la actividad y desplazarse por sus propios medios.

Especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña se desplazaron al lugar y, tras localizar a la herida, la examinaron y le inmovilizaron la extremidad mediante una férula. Seguidamente, fue acompañada hasta el núcleo urbano de Zafarraya, donde fue atendida por los servicios médicos.

El tercer rescate tuvo lugar el domingo día 1 de marzo. Sobre las 11,36 horas, la Central de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía alertó de un montañero enriscado en la cara norte del Veleta, concretamente en la vía conocida como Norte invernal, junto a un hombro o saliente característico del lugar, una zona de transición situada en la parte superior del corredor.

Los guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña se pusieron en contacto con esta persona, que comunicó que se encontraba sola y había quedado atrapada en mitad de la ascensión, sin posibilidad de progresar ni descender, tras perder los guantes y uno de los piolets.

Además, carecía de cuerda y únicamente estaba asegurado mediante un tornillo de hielo (dispositivo de anclaje con estructura tubular hueca y roscada que se fija en hielo, en la que se puede anclar una cuerda y frenar una posible caída), lo que suponía una situación de elevado riesgo debido el mal estado del hielo y la verticalidad de la pared de ascenso.

Ante la imposibilidad de poder abandonar el lugar por sus propios medios, guardias civiles del Greim y de la Unidad Aérea se trasladaron al lugar.

Durante el vuelo de reconocimiento, los pilotos comprobaron las extremas condiciones del hielo y el fuerte viento existente en cotas superiores a los 3.200 metros de altitud, lo que dificultaba enormemente una maniobra de aproximación y aterrizaje seguro.

Gracias a la gran pericia de la tripulación, se logró realizar una maniobra técnica controlada de apoyo estacionario a un metro y medio del hielo y que los especialistas en montaña descendieran del helicóptero.

Las duras condiciones de la zona condicionaron la actuación de los especialistas del Greim, que se vieron obligados a liberar peso y avanzar asegurados mediante cuerdas y puntos de anclaje (tornillos de hielo y reuniones).

Extremando al máximo las precauciones, los guardias civiles hicieron un despliegue de conocimientos técnicos en alpinismo y de una fuerte condición física para afrontar las diversas dificultades y adversidades que fueron surgiendo en el ascenso hacia el montañero.

Así pues, el montañero fue rescatado ileso y evacuado mediante helicóptero hasta la zona de la Virgen de las Nieves, lugar donde había dejado su vehículo particular.

La Guardia Civil recuerda la importancia de planificar bien cualquier actividad que se vaya a realizar en la montaña. Resulta fundamental utilizar ropa y material adecuados, adaptados a las condiciones meteorológicas del momento, así como llevar agua, alimento suficiente, un frontal o linterna y un pequeño botiquín.

También es aconsejable portar un teléfono móvil con la batería cargada y siempre que sea posible, dispositivos de geolocalización o aplicaciones de seguimiento.