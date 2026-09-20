Güéjar cierra un fin de semana de ciclismo con la Copa de España y el Campeonato de Andalucía de Enduro MTB

Un corredor, durante la prueba - AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

Güéjar Sierra ha celebrado este fin de semana la Copa de España BTT Enduro y el Campeonato de Andalucía de Enduro MTB, que ha reunido a 165 ciclistas procedentes de distintos puntos de España y que ha llenado de ambiente sus calles, establecimientos y entorno natural.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la prueba, organizada por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra y Travel Bike Adventure, ha combinado algunos de los paisajes más característicos del término municipal con zonas técnicas y sectores de gran dificultad, ofreciendo además al público la posibilidad de disfrutar de la competición en el núcleo urbano.

De esta manera, los participantes se han enfrentado a un "exigente recorrido" de aproximadamente 42 kilómetros y 1.915 metros de desnivel positivo acumulado, con cuatro tramos especiales cronometrados y cotas próximas a los 1.900 metros de altitud en el entorno del Collado de la Gitana. Los resultados oficiales de la competición pueden consultarse en la página web de la Real Federación Española de Ciclismo.

En este sentido, el alcalde, Jose Robles, ha destacado el paso de la 20ª etapa de La Vuelta la pasada semana, que acabó en el Collado del Alguacil. "Y ahora volvemos a recibir a corredores de primer nivel, esta vez en una disciplina tan vinculada a nuestro territorio como el enduro", ha señalado.

Para Robles, "no es casualidad" que en apenas unos días hayan sucedido "dos acontecimientos ciclistas de esta dimensión". "Es el resultado del trabajo que estamos realizando para aprovechar nuestro paisaje, nuestra orografía y nuestra capacidad organizativa y convertir el deporte de naturaleza en una verdadera oportunidad para Güéjar Sierra", ha expresado.

UN RECORRIDO QUE PONE A PRUEBA A LOS MEJORES ESPECIALISTAS

El director técnico de la carrera, Mikel García, ha valorado muy positivamente el desarrollo de la competición y las características del recorrido, que ha defendido "ofrece unas condiciones excepcionales para una prueba de enduro" con desnivel, zonas técnicas, velocidad, montaña y "unos paisajes espectaculares", que ha permitido "diseñar un recorrido muy exigente".

"Que la prueba haya podido salir adelante demuestra también la implicación de muchas personas y, especialmente, de los vecinos y empresas que han colaborado con la organización", ha abundado.

Asimismo, el concejal de Deportes, Rafael Castro, que ha coordinado la organización junto a la primera teniente de alcalde, Sonia Fernández, ha querido agradecer a los voluntarios, trabajadores municipales, Policía Local, establecimientos colaboradores y a todos los vecinos "que hacen posible que una prueba de estas características pueda desarrollarse con la calidad y el ambiente que hemos vivido durante este fin de semana".

Desde la jornada previa, con la recogida de dorsales y las actividades de animación, el municipio ha vivido "un ambiente especialmente ligado al ciclismo, con corredores, familiares, equipos y aficionados llenando los establecimientos y disfrutando de la oferta turística y gastronómica de Güéjar Sierra".

La celebración de la prueba ha supuesto también un nuevo impulso para el sector turístico y hostelero local, con la llegada de visitantes vinculados directamente a la competición y con una importante repercusión para alojamientos, restaurantes y comercios.