Guía del Betis-Alavés: Primer partido en La Cartuja de Sevilla con aparcamientos, buses gratis y 'fan zone'

Archivo - Detalle del Estadio de la Cartuja tras la finalización de las obras (imagen de archivo) - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sevilla se prepara para acoger este viernes, 22 de agosto, el primer partido del Real Betis Balompié en el Estadio de La Cartuja, donde se enfrentará al Deportivo Alavés a las 21,30 horas. De cara a este encuentro, que marca el inicio de una nueva etapa para el club en este recinto, muchos aficionados se preguntan dónde podrán aparcar, cómo llegar al estadio en transporte público y en qué ubicación se encontrará la 'fan zone' habilitada para la ocasión.

Ante este evento, la empresa municipal Transportes Urbanos de Sevilla S.A.M. (Tussam) reforzará el servicio en las líneas que pasan por el entorno del estadio y, además, pondrá a disposición de los asistentes al partidos tres lanzaderas gratuitas desde las inmediaciones del Estadio a la estación, de metro de Blas Infante-Aparcamiento P1, Sevilla Este y Barqueta, según ha detallado el Consistorio en una nota.

En concreto, las líneas que verán incrementado el servicio con la incorporación, desde dos horas antes del inicio del partido, de doce vehículos adicionales a los que habitualmente prestan servicio serán la 2 (Heliópolis-Virgen del Rocío-Polígono San Pablo-Puerta Triana), C1 (Circular Exterior) y C2 (Circular Exterior).

A la finalización del partido, el servicio se complementará con 24 autobuses, ocho por línea, distribuidos en tres paradas exclusivas situadas en las inmediaciones del Estadio (línea 2 en Juan Bautista Muñoz-Escuela de Ingeniería, línea C1 en Camino de los Descubrimientos-Laboratorios Ingeniería y línea C2 en Américo Vespucio-CSIC). Para agilizar la salida de los aficionados, el acceso de los usuarios a estos autobuses será gratuito.

Estas líneas tienen un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios, Triana, Reina Mercedes, Heliópolis y San Pablo.

Adicionalmente, Tussam prestará un servicio de lanzadera a la avenida Blas Infante (Estación Metro-Aparcamiento P1), desde dos horas antes del inicio y a la finalización del partido. En el recorrido de vuelta esta lanzadera efectuará una parada en Torre Sevilla. El servicio se prestará con cinco autobuses y, exclusivamente en el recorrido de vuelta (Cartuja-Blas Infante), el servicio será gratuito.

También existirán otras dos lanzaderas que prestarán servicio solo a la finalización del partido: Estadio de La Cartuja - Sevilla Este y Estadio de la Cartuja - Barqueta. Cada una de ellas dispondrá de cuatro autobuses. La lanzadera a Sevilla Este efectuará las paradas de la línea LE desde Las Góndolas hasta la Avenida La Aeronáutica únicamente como paradas de bajada. En ambos casos el servicio será gratuito.

¿DÓNDE APARCAR?

El Ayuntamiento de Sevilla ha habilitado tres párkings para aquellos aficionados que se desplacen en coche. El primero de ellos, situado junto al estadio, dispone de 500 plazas y está reservado para empleados del estadio o del club y autoridades.

El mayor de ellos está ubicado en la bancada de la Expo y tiene capacidad para 4.000 vehículos. Asimismo, se abrirán los aparcamientos de la avenida Carlos III, con capacidad para otros 2.000 vehículos. Las plazas deben reservarse con anterioridad mediante la aplicación dispuesta por el Real Betis.

Además, la Administración local ha acondicionado los accesos a estas zonas realizando desbroces, retirando de obstáculos y compactando el terreno. Asimismo se han dispuesto sendos aparcamientos para motos --con 2.000 plazas-- y bicicletas, tanto privadas como de transporte compartido.

También se ha habilitado en el entorno del estadio una zona para los autobuses de las peñas béticas, puntos de llegada y recogida de VTC y paradas de taxis. De igual forma, se han instalado paradas tanto para el C1, C2 y C3 como para las lanzaderas gratuitas que se habilitarán desde Blas Infante, desde Sevilla Este y desde la Barqueta.

¿DÓNDE ESTÁ LA 'FAN ZONE'?

Por otro lado, la 'fan zone' que se ha acotado para los aficionados se sitúa frente al estadio, donde también se ubica un espacio para la venta ambulante y los 'food trucks' que operaban junto al Benito Villamarín.

También se ha acondicionado la parada del Cercanías, que estaba "muy deteriorada", y se han realizado tres nuevos viales de acceso a las puertas del estadio desde los aparcamientos de bicicletas, de motos y desde la 'fan zone'.

Asimismo, se ha retirado la valla que impedía el acceso desde el Sevilla TechPark, en cuyas calles interiores también se podrá aparcar los días de partido. Además, se ha supervisado en todos los accesos la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.