Hacemos Córdoba afea que el presupuesto del Imdeco deja sin inversiones deportivas a Parque Azahara y Santa Cruz

Archivo - El concejal del grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital y consejero de Sadeco, José Carlos Ruiz. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha criticado que el presupuesto del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) vuelve a "dejar de lado" las necesidades de los barrios y las inversiones que necesitan las instalaciones deportivas públicas. Para la coalición, las cuentas impulsadas por el alcalde del Partido Popular siguen "la misma línea que el resto de organismos municipales, falta de inversión, proyectos pendientes y una apuesta por externalizar servicios en lugar de reforzar lo público".

"El deporte no puede depender del barrio en el que vivas ni de lo que puedas pagar en un gimnasio privado", ha defendido Hacemos Córdoba en una nota, que reclama inversiones para garantizar que los vecinos puedan practicar deporte en condiciones dignas y cerca de sus casas.

Asimismo, la coalición ha señalado que el presupuesto no contempla partidas para las instalaciones deportivas de Parque Azahara ni para dotar a Santa Cruz de un espacio deportivo propio, pese a las necesidades de ambas zonas.

También ha advertido de que siguen pendientes actuaciones en la antigua piscina de El Fontanar y mejoras de eficiencia energética, como la instalación de placas solares, que "permitirían reducir los costes de mantenimiento de las instalaciones".

Además, Hacemos Córdoba ha alertado de la "falta de inversión para mantener y renovar las salas de musculación municipales". "Si no se mantienen las instalaciones públicas, se deterioran y se acaba empujando a la gente hacia los gimnasios privados", ha advertido la coalición, que considera que "esta política perjudica a quienes no pueden asumir el coste de alternativas privadas y a los clubes que sostienen el deporte de base".

Para Hacemos Córdoba, estas cuentas han evidenciado la "falta de planificación del gobierno municipal, que mantiene sin respuesta necesidades de los barrios mientras se acumulan proyectos pendientes". La coalición ha criticado que el "alcalde no sitúe las inversiones deportivas entre sus prioridades y advierte de que la falta de mantenimiento y renovación de las instalaciones públicas puede terminar favoreciendo las alternativas privadas".

Por ello, han reclamado al alcalde que revise estas cuentas antes de su aprobación definitiva e incorpore las inversiones necesarias para "reparar las instalaciones, atender las demandas vecinales y mejorar la sostenibilidad de los equipamientos deportivos".

"El dinero público debe servir para garantizar el derecho al deporte, apoyar a los clubes y mejorar los barrios, no para dejar que los servicios municipales se deterioren mientras gana terreno la gestión privada", han concluido.