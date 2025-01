Hacemos Córdoba anuncia recurso administrativo contra la aprobación del proyecto de 'glamping' junto al Jardín Botánico

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha comunicado este jueves su intención de presentar un recurso administrativo contra la decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de aprobar el proyecto para la instalación de un 'glamping' en terrenos próximos al Real Jardín Botánico.

Según han señalado desde Hacemos en una nota, "esta decisión vulnera la normativa urbanística vigente y supone un grave riesgo para la protección de un entorno que debería mantenerse como suelo no urbanizable de especial protección".

Hacemos ha alertado de que "la ubicación prevista para el 'glamping' no sólo se encuentra en suelo protegido de la Vega, sino que además está clasificada como zona inundable".

"Tras las graves consecuencias de la última DANA en Valencia, que evidenciaron los riesgos de ubicar proyectos en áreas vulnerables, y recordando la tragedia del camping Las Nieves, donde 87 personas perdieron la vida al ser arrasadas por el agua debido a su ubicación en una zona inundable", han indicado, para apostillar que "estas decisiones no sólo vulneran el medio ambiente, sino que también comprometen la seguridad de las personas".

Además, han apuntado que "el proyecto colinda con áreas protegidas, como el suelo agrícola de especial protección y la histórica Granja del Estado, un enclave vinculado históricamente a la investigación agraria". "Estamos ante un espacio que debería ser tratado con especial sensibilidad, dada su importancia tanto ambiental como cultural, y no como un lugar donde implantar un modelo de urbanización encubierta", han declarado.

Desde Hacemos han declarado que "el proyecto presentado, aunque se define como 'glamping', no cumple con las condiciones establecidas para el uso de suelos no urbanizables, según la legislación y el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente".

"Estas normativas, Artículo 11.1.5 PGOU, prohíben expresamente la implantación de usos que impliquen la creación o extensión de núcleos de población, así como la conexión de estos terrenos con redes urbanas de abastecimiento y saneamiento como sucede en este caso", han citado.

En opinión del grupo, "lo que el Ayuntamiento ha aprobado no es un camping respetuoso con el entorno, sino una urbanización encubierta". "Las estructuras propuestas son casas de madera estables que, según jurisprudencia, sentencia 1917/2024, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2024, deben ser consideradas como edificaciones residenciales y no como elementos temporales", han agregado, para remarcar que "esto contraviene de forma clara las condiciones de uso de estos terrenos protegidos".

TIPO Y EXTENSIÓN

En cuanto al tipo y extensión de las Unidades Habitacionales, denominadas: 'mobilhome', tiendas tipo safari 'Deluxe' ('glamping') que llegan a tener 60 metros cuadrados de construcción y tiendas tipo safari de menor tamaño, "por el número e intensidad de ocupación de la zona, su superficie, la permanencia y sus características, no son las propias del suelo no urbanizable, suponiendo en realidad una prolongación-extensión del suelo urbano --algo radicalmente prohibido al ser suelo no urbanizable--, del que toma todos los servicios y al que servirá en parte con las instalaciones deportivas, restaurante, piscina, etc", han expuesto.

Bajo la denominación en parte "amable" y "sostenible" de Campamento Turístico, Camping, etc., "la realidad es una urbanización que destruye el suelo agrícola", ha manifestado Hacemos, que ha alertado de que "este tipo de decisiones sientan un peligroso precedente en la gestión del suelo no urbanizable en Córdoba".

Asimismo, han destacado "el riesgo de degradación de la Vega del Guadalquivir, un entorno de gran valor ambiental y paisajístico, que podría sufrir una presión urbanística descontrolada si no se respeta su especial protección". Así, el grupo ha expresado que "al alcalde se le llena la boca hablando de sostenibilidad, pero en este caso y en otros muchos hace todo lo contrario".