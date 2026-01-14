Hacemos Córdoba convoca su IV Asamblea Ciudadana para debatir el modelo de ciudad y el futuro PGOM

Representantes de la mesa de partidos de la coalición Hacemos Córdoba. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la mesa de partidos de la coalición Hacemos Córdoba han presentado este miércoles la IV Asamblea Ciudadana del espacio, una cita que vuelve a situar en el centro la unidad de la coalición, la rendición de cuentas y el debate colectivo sobre el modelo de ciudad que necesita la capital y entre ello el futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

Durante la rueda de prensa, Lola Alcaide ha señalado que esta cuarta asamblea es "una muestra clara de la continuidad y solidez del proyecto". "Estamos en la IV Asamblea Ciudadana de Hacemos Córdoba porque queremos demostrar que estamos trabajando de manera unida y que tenemos un proyecto", ha afirmado.

Alcaide ha explicado que la asamblea servirá también para rendir cuentas del trabajo realizado durante 2025, a la vez que ha destacado que "uno de los ejes fundamentales será el análisis del Plan General de Ordenación Municipal". "Vamos a trabajar sobre el PGOM que está abierto, sobre la ciudad que queremos construir, y queremos hacerlo desde una construcción colectiva y con participación ciudadana", ha defendido, remarcando que "una ciudad no se improvisa, sino que se piensa, se debate y se construye con todos y para todos".

Por su parte, Cristina Pedrajas ha puesto el acento en el carácter abierto de la convocatoria y en la importancia de la participación ciudadana. "Queremos invitar a toda la ciudadanía, no sólo a nuestra militancia de los seis partidos que constituyen esta coalición, sino también a simpatizantes y a cualquier persona que quiera acercarse el domingo 18, a las 11,00 horas, en el Colegio Ferroviario", ha explicado.

Según ha apuntado Pedrajas, la IV Asamblea Ciudadana será "un espacio para aportar ideas, compartir opiniones y tener un día de convivencia que demuestra que esta coalición está funcionando". Pedrajas ha subrayado que "Hacemos Córdoba sigue funcionando con la misma ilusión que desde el principio, con mucha unidad", y ha señalado que "ese trabajo colectivo es la garantía de que se puedan construir buenas propuestas para los próximos años, para el proyecto de ciudad que defendemos y, especialmente, para el PGOM, que será el tema que abordemos de manera más monográfica en esta ocasión".

DOS GRANDES ASPECTOS

Y el portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha señalado que "esta asamblea es una casa común para debatir sobre la ciudad y una herramienta tan importante como el PGOM", al tiempo que ha explicado que en la asamblea se analizarán dos grandes aspectos. Por un lado, "el planeamiento vigente desde 2001, impulsado por IU", que ha calificado como "una herramienta fundamental para definir un modelo de ciudad que garantizaba derechos y servicios en los barrios".

"Hablamos de un modelo de ciudad donde cada barrio contaba con suelos para educación, zonas deportivas, servicios sanitarios y vivienda pública, un modelo de ciudad de 15 minutos", ha recordado. Sin embargo, ha criticado que "en los últimos años el gobierno municipal del PP ha transformado este instrumento en una auténtica maquinaria de especulación y de venta de la ciudad al mejor postor".

En este sentido, ha puesto como ejemplo "la ausencia de una política real de vivienda pública, con promociones a precios insostenibles e incomprensibles para la ciudadanía, así como la venta de suelo público en barrios como Poniente". "De más de 80.000 metros cuadrados de suelo público se ha pasado a apenas 4.000, vendiendo terrenos a residencias privadas y a grandes superficies, cediendo suelo que garantizaba derechos y servicios a manos privadas", ha afirmado.

El portavoz municipal ha declarado que "el segundo eje de análisis será el nuevo PGOM y el documento de criterios y objetivos presentado por el Ayuntamiento". "Lo único que conocemos es un documento que no parte de ningún diagnóstico de la ciudad ni de los barrios, que no ha contado con participación ciudadana real y del que no sabemos qué ha pasado con las aportaciones realizadas", ha reprochado, recriminando "el oscurantismo del gobierno municipal en un proceso clave para el futuro de Córdoba".

Hidalgo ha defendido que "el nuevo PGOM debe abordar de forma central la política de vivienda, garantizando el derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución, regulando la proliferación de apartamentos turísticos y protegiendo el casco histórico y el término municipal". "Córdoba tiene un enorme valor agrícola, paisajístico y ecológico que hoy se está perdiendo por la ausencia de una política clara y por la implantación de proyectos sin planificación", ha advertido.

Igualmente, ha insistido en que "el PGOM tiene que ser una herramienta fundamental para resolver uno de los grandes problemas de la ciudad, que es la vivienda", y ha reclamado "un papel activo del Consistorio y de Vimcorsa en la defensa del interés general". "Desde esta asamblea vamos a seguir profundizando en qué modelo de ciudad queremos, poniendo en el centro a las personas, apostando por una ciudad amable y sostenible y rechazando un modelo basado en la especulación, el oscurantismo y la venta de Córdoba al mejor postor", ha expresado.